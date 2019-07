"Najczęściej do fizjoterapeuty zgłaszają się osoby z problemami z kręgosłupem" - mówi w rozmowie z naszą dziennikarką Urszulą Gwiazdą fizjoterapeuta Michał Sokołowski z grypy RMF4RT Gladiators. "Można temu zaradzić stosując proste ćwiczenia" - dodaje instruktor acroYogi Łukasz Czyżkowski. Jak pomóc swojemu kręgosłupowi? Zobaczcie rozmowę, którą przeprowadziliśmy podczas 24-godzinnego treningu na Kopcu Kościuszki w Krakowie połączonych ekip RMF4RT Gladiators i RMF 4RACING Team.

Nasz kręgosłup lubi ruch. Nie jesteśmy stworzeni do siedzenia

Dlaczego coraz częściej skarżymy się na ból kręgosłupa? Często po prostu winny jest nasz siedzący tryb życia. Za mało się ruszamy, a przecież nie jesteśmy stworzeni do siedzenia - tłumaczy Michał Sokołowski.

Wystarczy podczas pracy, wstać raz na jakiś czas, rozciągnąć się, zrobić kilka przysiadów i już nasz kręgosłup ma lżej - dodaje.

Warto też wybrać się na zajęcia podczas których dowiemy się jak prawidłowo napinać mięśnie. Ważne jest również to, żeby umieć odróżnić rodzaje bólu kręgosłupa.

Bardzo dobrym rozwiązaniem na problemy z kręgosłupem może też być joga - mówi instruktor acroYogi Łukasz Czyżkowski z grypy RMF4RT Gladiators.



Joga i acroYoga to jednak nie to samo - zaznacza. AcroYoga to rodzaj gimnastyki w parach - tłumaczy.