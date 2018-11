Robert Lewandowski zdobył drugiego gola dla Bayernu w Monachium w meczu piłkarskiej Ligi Mistrzów z Benficą Lizbona. Było to jego 51. w karierze trafienie w tych rozgrywkach, a szóste w tym sezonie. Po bramce Polaka w 51. minucie gospodarze prowadzili4:1.

Napastnik cieszył się z 50. i 51. gola / LUKAS BARTH-TUTTAS / PAP/EPA

30-letni Lewandowski dwukrotnie trafił do siatki głową, dwa razy po dośrodkowaniu Joshuy Kimmicha (wcześniej w 36. minucie). Dwa gole dla gospodarzy zdobył też Holender Arjen Robben, a bramkę dla gości uzyskał tuż po przerwie Gedson Fernandes.

Z dorobkiem 51 goli Polak jest szósty w klasyfikacji wszech czasów tych rozgrywek. We wtorek wyprzedził Francuza Thierry'ego Henry'ego (50). Do piątego Holendra Ruuda van Nistelrooya brakuje mu pięciu bramek. Liderem jest Portugalczyk Cristiano Ronaldo - 121 trafień.



W razie zwycięstwa Bayern zapewni sobie awans do 1/8 finału Champions League.