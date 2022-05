"Do dzisiaj wiele osób wysyła mi zdjęcia i filmiki z Nairobi. Dawno takiego zainteresowania mną, poza Polską, nie było" - przyznaje w studiu RMF FM na kongresie Impact'22 Anita Włodarczyk. Polska młociarka wróciła kilka dni temu z mityngu w stolicy Kenii, gdzie w doskonałym stylu otworzyła sezon. W Nairobi wygrała po rzucie młotem na odległość 78,06 m. To, jak do tej pory, najlepszy wynik na afrykańskiej ziemi. Motywacja w sporcie, dalsze plany, ale też zdjęcia z szamanami i wyprawa na safari. O tym wszystkim z Anitą Włodarczyk w Poznaniu rozmawiał Michał Gardyas.