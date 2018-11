Nie żyje Andrzej Gmitruk - jeden z najlepszych polskich trenerów boksu. Gmitruk zginął tragicznie dziś w nocy. Miał 67 lat. Był szkoleniowcem m.in. Andrzeja Gołoty, Tomasza Adamka, Artura Szpilki czy Mateusza Masternaka. Informację o śmierci Gmitruka potwierdził Polski Związek Bokserski.

Andrzej Gmitruk miał 67 lat / Maciej Kulczyński / PAP

Andrzej Gmitruk zmarł nad ranem w domu w Hipolitowie na Mazowszu. Okoliczności jego śmierci są zagadkowe.

Straż pożarna nad ranem otrzymała informację o pożarze domu jednorodzinnego. Jak nieoficjalnie ustalił reporter RMF FM Krzysztof Zasada, gdy straż pożarna przyjechała na miejsce, płonął drewniany taras i stół ogrodowy. Pogotowie ratunkowe w kuchni, oddalonej o kilka metrów od ognia, udzielało pomocy Gmitrukowi. W tym czasie cztery zastępy straży ugasiły płomienie.

Jak usłyszał nasz reporter Krzysztof Zasada od śledczych, na tę chwilę przyczyna śmierci Andrzeja Gmitruka jest nieustalona. Prokuratorzy dopiero wrócili z oględzin, które od wczesnego rana prowadzili w Hipolitowie.

W sprawie zgonu trenera wszczęte będzie śledztwo. Prokuratura zarządzi też niebawem sekcje zwłok - wtedy będzie stuprocentowa pewność, dlaczego mężczyzna zmarł.

W budynku był tylko Andrzej Gmitruk, jego żona i córka przebywały poza domem.

Trenował najlepszych polskich bokserów

Andrzej Gmitruk urodził się 14 lipca 1951 roku. Szybko zaczął robić karierę w Polskim Związku Bokserskim, gdzie prowadził kadrę juniorów. Stamtąd przeniósł się do Legii Warszawa, która pod jego skrzydłami wywalczyła pięciokrotnie mistrzostwo Polski.



Dziesięć dni temu Gmitruk był w narożniku Szpilki w wygranej walce z Mariuszem Wachem w kategorii ciężkiej na gali w Gliwicach. Wcześniej był szkoleniowcem takich sław polskiego pięściarstwa, jak Gołota i Adamek. Ostatnio współpracował także m.in. z Maciejem Sulęckim i Izu Ugonohem, a wcześniej przez jakiś czas pomagał w karierze np. Masternaka i Ewy Piątkowskiej.

W roli selekcjonera pracował z olimpijskimi reprezentantami Polski i Norwegii. Biało-czerwonych prowadził m.in. na igrzyskach olimpijskich w Seulu (1988 r.), gdzie Gołota zdobył brązowy medal w wadze 91 kg. W Korei Południowej brązowe krążki wywalczyli także Jan Dydak (67 kg), Henryk Petrich (81 kg) i Janusz Zarenkiewicz (+91 kg).



Gmitruk święcił też sukcesy z Adamkiem - doprowadził go do zawodowego mistrzostwa świata w wagach półciężkiej i junior ciężkiej.

Andrzej Gmitruk przez jakiś czas był jednocześnie szkoleniowcem i promotorem-menedżerem w Panix Europe, potem z innymi promotorami organizował gale bokserskie, był cenionym ekspertem i komentatorem telewizyjnym. Najdłużej, bo ponad 40 lat, pracował jako trener.



Jako zawodnik zacząłem późno przygodę z boksem i trwała ona krótko. Ale pamiętam jeden z turniejów tzw. Pierwszego Kroku, kiedy pokonałem przed czasem aż trzech rywali, a na widowni był Jerzy Kulej (dwukrotny mistrz olimpijski - PAP) - wspominał w jednym z wywiadów dla PAP.



Jako zawodnik Gmitruk boksował krótko w warszawskiej Polonii, szybko zajął się pracą trenerską. Prowadził m.in. Legię Warszawa, która seryjnie zdobywała tytuły mistrza Polski.



Już w 1975 roku znalazłem się w sztabie prowadzącym statystyki ciosów zadawanych przez uczestników mistrzostw Europy w Katowicach. Projekt został zlecony przez miejscową AWF, nie było internetu, więc wszystkie proste, sierpowe, podbródkowe i inne uderzenia liczyliśmy na piechotę. Potem byłem w gronie osób pomagających najlepszym kadrowiczom, m.in. Jerzemu Rybickiemu, złotemu medaliście olimpijskiemu z 1976 roku, i Henrykowi Średnickiemu, mistrzowi świata z 1978. Lata 80. to m.in. sukcesy na igrzyskach w Seulu. Potem wyjechałem do Norwegii, a po powrocie do ojczyzny zająłem się boksem zawodowym. I dziś, po latach obserwacji, mogę powiedzieć, że najlepiej z jego kondycją niestety nie jest... - mówił w rozmowie z PAP.

