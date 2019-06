To będzie wielka biegowa impreza dla ponad trzech i pół tysiąca uczestników! W dodatku taka, której przyświeca szczytny cel - zebranie środków na zakup ultradźwiękowego noża do usuwania tkanek nowotworowych u małych pacjentów. 31 sierpnia odbędzie się 8. charytatywny bieg Fundacji Tesco dla dzieci z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.

Zdj. z zeszłorocznej edycji biegu / Materiały prasowe

Dziś ruszają zapisy na 8. edycję biegu. Uczestnicy będą mogli wystartować w biegu głównym na 10 kilometrów, rodzinnym na 3,5 km, biegu na szpilkach na 100 metrów oraz w krótkich biegach dla dzieci.

Uczestnicy Biegu Charytatywnego Fundacji Tesco co roku pomagają wyposażyć Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie o kolejne niezbędne narzędzia. Do tej pory możliwe było wyremontowanie czy wyposażenie różnych części szpitala, w tym zakup prodrobota, aparatu Carpie Diem czy karetki neonatologicznej. Przez cały okres trwania biegów, szpitalowi udało się już przekazać około milion złotych.



W tym roku celem jest zebranie środków na zakup ultradźwiękowego noża - Cavitron Ultrasonic Surgical Aspirator to urządzenie chirurgiczne przeznaczone do małoinwazyjnego usuwania zmian w narządach tkankowych, głównie mózgu, ale także wątrobie, trzustce czy nerkach. Aparat jest standardowym wyposażeniem bloku operacyjnego. Taki nóż szpital w Prokocimiu posiada już od 10 lat, ale z uwagi na jego wysłużenie koniecznie potrzebny jest zakup nowego.

Po tak długim okresie używalności aparat musi być wymieniony, od jego niezawodności zależy skuteczność trudnych operacji - mówi profesor Krzysztof Fyderek, dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego Dziecięcego w Krakowie.

Dzięki aparatowi możemy chronić naczynia krwionośne w narządzie zaatakowanym przez nowotwór i uniknąć groźnych w skutkach obszarów niedokrwiennych - tłumaczy neurochirurg Stanisław Kwiatkowski. To ma kolosalne znaczenie dla jakości życia pacjentów po operacji, zwłaszcza tak newralgicznego narządu jakim jest mózg. Walczymy przecież nie tylko o życie, ale o zachowanie funkcji mowy i możliwości rozwoju dziecka - dodaje.

Aparat składa się z kilku części: uchwytu roboczego, włącznika nożnego akcesoriów obejmujących dreny, końcówki, klucza dynamometrycznego.