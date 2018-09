Wypadek na trasie 75. Rajdu Polski. Załoga Łukasz Byśkiniewicz - Maciej Wisławski wpadła do rowu na odcinku specjalnym OS Gołdap.

Załogi na trasie odcinka specjalnego rozgrywanego na torze Mikołajki Arena / PAP/Tomasz Waszczuk /

Samochód polskiej załogi dachował. Jak informuje nasz dziennikarz sportowy Patryk Serwański, Łukasz Byśkiniewicz po wypadku pojechał do szpitala, ale tylko na kontrolne badania. Po wypadku jest obolały, jak jednak poinformował koordynator zespołu - nie ma żadnych urazów.





Dziś rano kierowcy walczący w 75. Rajdzie Polski wrócili do rywalizacji. Sześć niedzielnych odcinków przesądzi o końcowych wynikach.



Na Mazurach słonecznie, ale chłodno. Wieje wiatr. Natomiast na odcinku Baranowo naprawdę jest dużo kibiców. To jest trudny technicznie odcinek. Przed startem tego OS-u - na dojeździe do odcinka Łukasz Kotarba i Tomasz Kotarba - zatrzymali swoją rajdówkę i udzielili pomocy cukrzykowi, który zasłabł przy drodze.



Walka o tytuł jest pasjonująca. Do Mikołajek w roli faworyta przyjechał lider klasyfikacji generalnej Jakub Brzeziński. Wczoraj - z powodu awarii - nie dokończył rywalizacji. Dziś wrócił trasę i walczy choćby o kilka punktów. Być może to okaże się decydujące.

Na razie w rajdzie spośród naszych kierowców najszybszy jest Mikołaj Marczyk, a za nim doświadczeni - Grzegorz Grzyb i Łukasz Habaj.



Dla Marczyka jednak nowy dzień to nowe wyzwania.



To jest inna historia, znowu całkowicie nowe dla mnie odcinki. Nie poopadałbym w hurraoptymizm. Oczywiście jeśli będę się dobrze czuł i będę w stanie, to będę chciał się ścigać z chłopakami - mówił Marczyk.

Przypomnijmy, że po drugim etapie 75. Rajdu Polski, siódmej rundzie mistrzostw Europy i kraju w Mikołajkach prowadzi Rosjanin jeżdżący z łotewską licencją Nikołaj Griazin (Skoda Fabia R5). Drugi ze stratą 11 s jest fabryczny kierowca Hyundaia Fin Jari Huttunen (I20 R5), a trzeci Brytyjczyk Chris Ingram (Skoda Fabia R5) - strata 1.33,3.

75. Rajd Polski: Drugi dzień w obiektywie materiały prasowe /

Dziś w programie jest sześć odcinków (trzy pokonywane dwukrotnie). Najbardziej oddalony od bazy rajdu oes Gołdap został wydłużony i przebiega w przeciwnym niż dotychczas kierunku.



Rywalizacja planowo ma się zakończyć o 17.20 ceremonią mety na Placu Wolności w centrum Mikołajek.