Do rywalizacji wrócili kierowcy walczący w 75. Rajdzie Polski. Sześć niedzielnych odcinków przesądzi o końcowych wynikach.

Załogi na trasie odcinka specjalnego rozgrywanego na torze Mikołajki Arena / PAP/Tomasz Waszczuk /

Walka o tytuł zapowiada się pasjonująco. Do Mikołajek w roli faworyta przyjechał lider klasyfikacji generalnej Jakub Brzeziński. Wczoraj - z powodu awarii - nie dokończył rywalizacji. Dziś wrócił trasę i walczy choćby o kilka punktów. Być może to okaże się decydujące.



Na razie w rajdzie spośród naszych kierowców najszybszy jest Mikołaj Marczyk, a za nim doświadczeni - Grzegorz Grzyb i Łukasz Habaj.



Dla Marczyka jednak nowy dzień to nowe wyzwania.



To jest inna historia, znowu całkowicie nowe dla mnie odcinki. Nie poopadałbym w hurraoptymizm. Oczywiście jeśli będę się dobrze czuł i będę w stanie, to będę chciał się ścigać z chłopakami - mówił Marczyk.

Przypomnijmy, że po drugim etapie 75. Rajdu Polski, siódmej rundzie mistrzostw Europy i kraju w Mikołajkach prowadzi Rosjanin jeżdżący z łotewską licencją Nikołaj Griazin (Skoda Fabia R5). Drugi ze stratą 11 s jest fabryczny kierowca Hyundaia Fin Jari Huttunen (I20 R5), a trzeci Brytyjczyk Chris Ingram (Skoda Fabia R5) - strata 1.33,3.

Dziś w programie jest sześć odcinków (trzy pokonywane dwukrotnie). Najbardziej oddalony od bazy rajdu oes Gołdap został wydłużony i będzie przebiegał w przeciwnym niż dotychczas kierunku.



Rywalizację zakończy o 17.20 ceremonia mety na Placu Wolności w centrum Mikołajek.