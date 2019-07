115 kierowców z 9 krajów rywalizować będzie w najbliższy weekend na małopolskich trasach 11. Wyścigu Górskiego Limanowa - Przełęcz pod Ostrą. To niezwykle widowiskowe wielkie ściganie przyciąga co roku ponad 20 tysięcy kibiców. W RMF FM mamy dla Was niespodziankę: VIP-owskie wejściówki do stref zamkniętych dla publiczności!

/Fot. Agnieszka Wołkowicz /Materiały prasowe

