Duński golfista Thorbjoern Olesen w lipcu powróci do rywalizacji po 11 miesiącach zawieszenia za wybryk podczas lotu z USA do Londynu przed rokiem, gdy upił się do nieprzytomności, wyzywał personel i napastował śpiącą pasażerkę. Zdaniem ekspertów, stracił na tym sześć milionów złotych.

