Polska siatkarska młodzież nie do zatrzymania. Mamy złoto mistrzostw Europy

RMF24

Młodzi polscy siatkarze sięgnęli po złoto mistrzostw Europy do lat 18, pokonując w finale reprezentację Francji 3:1. Podopieczni Jacka Nawrockiego nie dali rywalom żadnych szans, a ich zwycięska seria robi wrażenie.

Polska siatkówka znowu na ustach całego kontynentu. Reprezentacja U-18 pod wodzą trenera Jacka Nawrockiego zdobyła złoty medal podczas mistrzostw Europy rozgrywanych we Włoszech. W wielkim finale Biało-Czerwoni pokonali Francję 3:1 (22:25, 25:23, 28:26, 25:21), pokazując charakter, wolę walki i ogromny potencjał na przyszłość.

Zwycięska passa Polaków

Polacy nie pozostawili złudzeń rywalom – przez cały turniej nie przegrali ani jednego meczu. W fazie grupowej rozbili kolejno Islandię, Słowenię, Finlandię, Grecję i Serbię po 3:0, a z Turcją i Włochami zwyciężali 3:1.

W półfinale po dramatycznym boju pokonali Bułgarów 3:2, a w finale udowodnili, że są najlepszą drużyną Europy w tej kategorii wiekowej.

Gwiazdy turnieju – polska młodzież błyszczy

W meczu finałowym jedną z kluczowych ról odegrał Arkadiusz Wlazły, syn legendarnego Mariusza Wlazłego, MVP mistrzostw świata 2014. Jednak sukces to efekt pracy całego zespołu. Trzech Polaków znalazło się w gronie wyróżnionych zawodników turnieju: Jakub Przybyłkowicz został uznany najlepszym rozgrywającym i najbardziej wartościowym graczem (MVP), Adam Potempa – najlepszym atakującym, a Marcel Biernikowicz – najlepszym środkowym.