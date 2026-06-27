RMF24

Biało-Czerwoni pokazali klasę i charakter – po emocjonującym meczu pokonali reprezentację Niemiec 3:1 podczas turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. To już trzecie zwycięstwo podopiecznych Nikoli Grbicia w tej edycji rozgrywek. Przed nimi jeszcze starcie z Argentyną.

Polscy siatkarze nie zwalniają tempa. Po zaciętych, pięciosetowych bojach z Belgią i Turcją, tym razem podopieczni Nikoli Grbicia pokazali pełnię swoich możliwości, pokonując reprezentację Niemiec 3:1 (23:25, 25:16, 25:17, 25:15). Mecz rozegrany w wypełnionej po brzegi Arenie Gliwice był prawdziwym siatkarskim widowiskiem, które przyciągnęło aż 11 600 kibiców.

Emocjonujący początek i szybka odpowiedź Polaków

Spotkanie rozpoczęło się od niespodzianki – to Niemcy lepiej weszli w mecz, wygrywając pierwszego seta 25:23. Polacy, mimo że przegrywali już 20:23, pokazali charakter i doprowadzili do remisu, jednak końcówka należała do rywali. Szybko jednak podnieśli się po tej porażce. W drugiej partii od początku kontrolowali przebieg gry, budując przewagę punkt po punkcie. Skuteczne ataki Bartłomieja Bołądzia i pewna gra w bloku sprawiły, że set zakończył się wysokim zwycięstwem Polaków 25:16.

W trzecim secie na parkiecie pojawił się nowy rozgrywający – Marcel Bakaj, który zastąpił kontuzjowanego Jana Firleja. To nie jedyna zmiana w składzie Biało-Czerwonych. Do drużyny dołączyli także Jakub Popiwczak (libero), Wilfredo Leon (przyjmujący) oraz Kewin Sasak (atakujący). Te roszady dobrze wpłynęły na grę Polaków, zespół prezentował się bardzo solidnie, a przewaga w trzecim secie była wyraźna. Polacy wygrali go 25:17, kończąc partię efektownym potrójnym blokiem.

Czwarty set rozpoczął się wyrównaną walką, ale tylko do stanu 8:8. Od tego momentu inicjatywę przejęli gospodarze. Skuteczność w ataku, pewna gra w obronie i konsekwencja na zagrywce pozwoliły Polakom powiększać przewagę. Przy stanie 24:15 kropkę nad „i” postawił Artur Szalpuk, kończąc mecz efektownym atakiem. Najwięcej punktów dla Biało-Czerwonych zdobył Bartłomiej Bołądź – aż 21!

Atmosfera święta siatkówki w Gliwicach

Turniej Ligi Narodów w Gliwicach to prawdziwe święto siatkówki. W sobotę rozegrany zostanie jeszcze mecz Turcja – Argentyna, a już w niedzielę czekają nas aż trzy mecze: Chiny – Niemcy, Belgia – Turcja oraz wielki finałowy pojedynek Polaków z Argentyną. Atmosfera w hali jest niesamowita, a doping polskich kibiców niesie naszych zawodników do kolejnych zwycięstw.