Zamach czy przywracanie porządku? O zamieszaniu wokół Trybunału Konstytucyjnego w programie Sprawdzam!

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Co dalej z Trybunałem Konstytucyjnym? Czy grozi nam scenariusz z dwoma funkcjonującymi obok siebie Trybunałami? Czy możliwy jest reset konstytucyjny? Gośćmi programu Sprawdzam! Krzysztofa Ziemca będą Wojciech Konieczny, senator i były wiceminister zdrowia, PPS oraz profesor Karol Karski, poseł PiS.

Mija tydzień od wydarzeń w Trybunale Konstytucyjnym. Grupa sędziów, w tym pięcioro, którzy nie złożyło ślubowań przed prezydentem, wzięło udział w Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów TK i podjęło pierwsze decyzje. Na wtorek kierująca Trybunałem Anna Korwin Piotrowska zwołała kolejne zgromadzenie sędziów. Czy to przywracanie Trybunału obywatelom, jak mówią rządzący, czy zamach stanu, jak przekonuje opozycja? Jakie scenariusze rozwoju sytuacji nakreślą nasi goście?

PSL zaproponował reset konstytucyjny i powołuje zespół parlamentarny, który ma pracować nad odbudową Trybunału. Co o tym sądzą koalicjanci? Jak ten projekt ocenia Lewica? Co musiałoby się znaleźć w projekcie resetu, by poparło go Prawo i Sprawiedliwość?

Naszych gości zapytamy o wybory w USA. Czy ich wyniki mają znaczenie dla naszych relacji? Czy budowa stałej bazy amerykańskiej w Polsce jest zagrożona, jak przekonują niektórzy politycy prawicy? Czy Ukraina może teraz liczyć na mocniejsze wsparcie Amerykanów? I czy podejście Donalda Trumpa do putinowskiej Rosji ulegnie teraz zmianie?

To tylko część tematów, które chcielibyśmy poruszyć z naszymi gośćmi.

Na program Sprawdzam! Krzysztofa Ziemca zapraszamy tuż po godz. 8:30 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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