Szef BBN: Stan naszego bezpieczeństwa jest stabilny. Celem Rosji jest zdezorganizowanie przejść granicznych

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"Stan naszego bezpieczeństwa jest stabilny. To, co się pogorszyło, to sytuacja za naszą wschodnią granicą" - powiedział szef BBN w programie Sprawdzam! Krzysztofa Ziemca. "Rosja nie chce, żeby Zachód pomagał Ukrainie. Chce zaburzyć ten łańcuch dostaw” - podkreślił Bartosz Grodecki dodając, że celem Rosji jest „zdezorganizowanie przejść granicznych”.

W programie Sprawdzam! Krzysztofa Ziemca w sobotę pytaliśmy szefa BBN Bartosz Grodeckiego o ostrzeżenia premiera Donalda Tuska dotyczące możliwych rosyjskich prowokacji. Czy Polacy mają powody, by się bać?

To ma być przede wszystkim wywołanie takiego wrażenia wśród społeczności lokalnej. Taki jest cel prowadzenia działań przez Federację Rosyjską. Przede wszystkim zdezorganizowanie funkcjonowania naszych przejść granicznych - odpowiedział szef BBN.

Dodał, że „Polska musi reagować”. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych podrywa lotnictwo. Są alarmy (...) To nie są przesadne reakcje. (...) Musimy być gotowi na potencjalne przekroczenie naszej strefy powietrznej - mówił Grodecki.

Szef BBN dopytywany o słowa premiera Donalda Tuska, że „czekają nas trudne miesiące”, wyjaśnił: Trudne miesiące w tym sensie, że faktycznie Rosja na tej drabinie eskalacyjnej przesunęła się przynajmniej o piętro w górę. Ataki, które prowadzi, są już blisko i są już przy naszej granicy.

Bartosz Grodecki przyznał, że „nie ma przesłanek do tego, żeby twierdzić, że rosyjskie czołgi (wjadą na nasze terytorium - przyp. red.) czy rosyjskie samoloty pojawią się nad naszą strefą powietrzną”, ale podkreślił: Natomiast nie bądźmy obojętni wobec sygnałów.

Krzysztof Ziemiec pytał też swojego gościa o raport, który premier miał otrzymać od szefa CIA.

Czy był ten raport? Pan wczoraj napisał, że prezydent otrzymał dokumenty. Minister Przydacz uważa, że tych dokumentów nie ma - dopytywał Krzysztof Ziemiec. Jego gość odpowiedział: Nie napisałem, że prezydent dostał dokumenty. To jest taka trochę debata, czy ktoś lubi e-booki czy audiobooki. Ten tweet był pokłosiem tego, co się, co się wydarzyło. Pan minister koordynator Tomasz Siemoniak widział się z szefem CIA. Jak wylądował w Warszawie, skontaktował się ze mną, zaprosił na spotkanie, abyśmy o tej rozmowie mogli podyskutować. Spotkaliśmy się w czwartek. Ja te informacje, które uzyskałem od ministra koordynatora, przekazałem do pana prezydenta. Myślę, że tutaj należy postawić kropkę, ponieważ ta sytuacja jest w tym całym zamieszaniu wokół raportu CIA najważniejsza. To znaczy: jest przepływ informacji pomiędzy ośrodkiem rządowym i w tym wypadku ministrem koordynatorem, ale też jak po wczorajszym spotkaniu widzimy, pomiędzy ministrem obrony narodowej a panem prezydentem.

Krzysztof Ziemiec dopytywał: Czyli nie ma takiej kartki papieru, nie ma takiego dokumentu? Grodecki odpowiedział: Nie ma. Nie jest mi znana, nie widziałem. (...) Nie ma tej kartki papieru. Jest informacja przekazana ustnie, ale zdaje się, że jest to cała informacja wtórna. Ja rozumiem, że semantycznie premier mówi „raport”, to znaczy, że jest jakaś kartka papieru, że jest, że jest dokument, na który się powołuje... Nie, nie ma takiego dokumentu, jest informacja ustna.

Zapytany o to, czy warto zwołać Radę Bezpieczeństwa Narodowego ocenił: Nie. Na razie nie ma takiej potrzeby. Nie będziemy działać neurotycznie przy każdym upadku dronu po stronie ukraińskiej.

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