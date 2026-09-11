Fundusz Kościelny miał zniknąć, dlaczego wciąż rośnie? Zapytamy Michała Szczerbę i Macieja Koniecznego

RMF24

Fundusz Kościelny miał zostać zlikwidowany w pierwszych 100 dniach rządów, a tymczasem w projekcie budżetu na 2027 rok zapisano na niego ponad 283 mln zł. Czy rząd Donalda Tuska wycofuje się z jednej ze swoich kluczowych obietnic? Dlaczego likwidacja funduszu może nie dojść do skutku w tej kadencji? I kto w koalicji blokuje tę zmianę? Między innymi o to Krzysztof Ziemiec zapyta w sobotę Michała Szczerbę, europosła KO oraz Macieja Koniecznego, posła partii Razem – gości programu Sprawdzam! Zapraszamy!

Czy Fundusz Kościelny, którego likwidacja znalazła się na liście „100 konkretów na pierwsze 100 dni”, ma szansę zniknąć w tej kadencji? Dlaczego rządowi może być trudno przygotować projekt ustawy, a Lewica zapowiada złożenie własnego projektu poselskiego? Dlaczego w projekcie budżetu na 2027 rok na Fundusz Kościelny zaplanowano ponad 283 mln zł?

W programie nie zabraknie także pytań o projekt budżetu państwa na 2027 rok. Czy planowane dochody i wydatki są realne? Czy rosnąca dziura w finansowaniu ochrony zdrowia może stać się poważnym problemem dla rządu? I skąd wziąć dodatkowe pieniądze na NFZ, skoro w przyszłorocznym budżecie przewidziano rekordową dotację w wysokości 41,5 mld zł?

Porozmawiamy również o bezpieczeństwie Polski. Jak interpretować najnowsze ostrzeżenia premiera Donalda Tuska dotyczące możliwych rosyjskich prowokacji, sabotażu i zagrożeń na wschodniej flance Unii Europejskiej?

O te i inne najważniejsze polityczne wydarzenia tygodnia Krzysztof Ziemiec zapyta swoich gości: Michała Szczerbę, europosła Koalicji Obywatelskiej, oraz Macieja Koniecznego, posła partii Razem.

Na program Sprawdzam! Krzysztofa Ziemca zapraszamy w sobotę tuż po godz. 8:30 do RMF FM, Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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