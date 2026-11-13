Czy stała baza wojsk USA w Polsce to już fakt? O to zapytamy Michała Dworczyka i Piotra Stracha

RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Czy Polska doczeka się stałej bazy wojsk amerykańskich? Czy PiS i Konfederacja pójdą do wyborów na wspólnej liście? Czy na polskiej scenie politycznej jest miejsce dla nowej partii? M.in. o to Krzysztof Ziemiec zapyta Piotra Stracha, posła Polski 2050 oraz Michała Dworczyka, europosła z Rozwoju Plus - gości programu Sprawdzam!

Porozmawiamy także o politycznych układankach przed kolejnymi wyborami. Jarosław Kaczyński zapowiada budowę jednej, szerokiej listy prawicy. Czy PiS i Konfederacja rzeczywiście mogą wystartować razem? Czy taka współpraca jest zagrożeniem dla samodzielności mniejszych ugrupowań?

Z kolei najnowszy sondaż Opinia24 dla RMF FM pokazuje, że 44 proc. Polaków chciałoby nowej siły politycznej. Czy to sygnał, że wyborcy szukają alternatywy dla obecnych partii? Jak dużym zagrożeniem dla Rozwoju Plus i Polski 2050 byłoby pojawienie się nowego podmiotu na scenie politycznej?

Nie zabraknie także pytań o polską armię. Generał Wiesław Kukuła pozostanie na stanowisku szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Czy to właściwa decyzja? Ilu generałów potrzebuje polska armia i czy wzrost liczby generalskich nominacji odpowiada rzeczywistym potrzebom rozbudowującego się wojska?

O tych i innych najważniejszych wydarzeniach politycznych tygodnia Krzysztof Ziemiec zapyta swoich gości: Piotra Stracha - posła Polski 2050 oraz Michała Dworczyka - europosła Rozwoju Plus. Zapraszamy do programu Sprawdzam!

Na program Sprawdzam! Krzysztofa Ziemca zapraszamy w sobotę tuż po godz. 8:30 do RMF FM, Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF, subskrybuj nasz kanał na YouTube

https://www.youtube.com/@RMF24Video