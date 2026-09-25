Czy potrzebna jest rewizja programów społecznych? Beata Szydło w programie "Sprawdzam!" w RMF FM

Czy 13. i 14. emerytura powinny zostać utrzymane? Czy kolejny rząd stanie przed koniecznością podnoszenia podatków albo ograniczania wydatków? Byłą premier zapytamy również o reformę ochrony zdrowia, restrukturyzację szpitali i wynagrodzenia lekarzy.
Nie zabraknie pytań o zatrzymania byłych współpracowników związanych z Polską Fundacją Narodową. Czy Beata Szydło była zaskoczona sprawą i jak dziś, z perspektywy czasu, ocenia reformę wymiaru sprawiedliwości przeprowadzoną za jej rządów i za rządów Mateusza Morawieckiego?
W programie porozmawiamy również o kondycji polskiej prawicy oraz o zmianie nastrojów za Odrą. Czy zwycięstwa AfD w Niemczech mogą wpłynąć na politykę Berlina wobec Polski, Rosji i Ukrainy?
Na program Sprawdzam! Krzysztof Ziemiec zaprasza o g. 8:32 w sobotę do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!
Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF, subskrybuj nasz kanał na YouTube: https://www.youtube.com/@RMF24Video