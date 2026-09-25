Czy potrzebna jest rewizja programów społecznych? Beata Szydło w programie "Sprawdzam!" w RMF FM

RMF24

Czy Polskę stać na budowę stałej bazy wojsk amerykańskich i jednocześnie utrzymanie obecnych wydatków społecznych? Czy „Fort Trump” to dobra nazwa dla takiej inwestycji? I czy baza powinna powstać na zachodzie Polski, czy bliżej wschodniej granicy i Przesmyku Suwalskiego? O to Krzysztof Ziemiec zapyta w programie "Sprawdzam!" Beatę Szydło, byłą premier i wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości.

Czy 13. i 14. emerytura powinny zostać utrzymane? Czy kolejny rząd stanie przed koniecznością podnoszenia podatków albo ograniczania wydatków? Byłą premier zapytamy również o reformę ochrony zdrowia, restrukturyzację szpitali i wynagrodzenia lekarzy.

Nie zabraknie pytań o zatrzymania byłych współpracowników związanych z Polską Fundacją Narodową. Czy Beata Szydło była zaskoczona sprawą i jak dziś, z perspektywy czasu, ocenia reformę wymiaru sprawiedliwości przeprowadzoną za jej rządów i za rządów Mateusza Morawieckiego?

W programie porozmawiamy również o kondycji polskiej prawicy oraz o zmianie nastrojów za Odrą. Czy zwycięstwa AfD w Niemczech mogą wpłynąć na politykę Berlina wobec Polski, Rosji i Ukrainy?

Na program Sprawdzam! Krzysztof Ziemiec zaprasza o g. 8:32 w sobotę do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl , aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF, subskrybuj nasz kanał na YouTube: https://www.youtube.com/@RMF24Video