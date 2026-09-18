Czy Polska jest przygotowana na rosyjskie uderzenia? Odpowie szef BBN

RMF24

W programie Sprawdzam! Krzysztofa Ziemca w sobotę zapytamy szefa BBN Bartosz Grodeckiego o ostrzeżenia premiera Donalda Tuska dotyczące możliwych rosyjskich prowokacji. Jak Polska powinna reagować na potencjalne ataki dronami lub rakietami?

Porozmawiamy także o raporcie, który premier miał otrzymać od szefa CIA. Czy w tej sprawie powinna zebrać się Rada Bezpieczeństwa Narodowego? Czy informacje dotyczące bezpieczeństwa państwa mogą być przekazywane wszystkim członkom RBN, także przedstawicielowi Grzegorza Brauna? Dlaczego pojawiają się sprzeczne informacje dotyczące samego raportu?

Padnie też pytanie o amerykańską obecność wojskową w Polsce. Donald Trump poinformował 17 września o znaczących postępach w sprawie utworzenia stałej bazy US Army w Polsce i zapowiedział rychłe ogłoszenie jej lokalizacji. Czy wiadomo, gdzie miałaby powstać? Czy pod uwagę rzeczywiście brane są Wrocław i Oleśnica?

Zapytamy wreszcie o reakcję polskiego państwa na ostatnie incydenty przy granicy i na znalezienie rosyjskiego drona. Czy procedury działają wystarczająco sprawnie? Czy Polska ma odpowiednie siły i środki, by szybko reagować na kolejne tego typu zdarzenia?

Na program Sprawdzam! Krzysztofa Ziemca zapraszamy w sobotę tuż po godz. 8:30 do RMF FM, Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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