„Chciałbym, żeby to była ściema, ale Rosja jest zdesperowana”. Konieczny o retoryce rządu dotyczącej zagrożenia

Od paru miesięcy premier Tusk wychodzi i mówi, że sytuacja jest bardzo poważna, że jest realne zagrożenie, ale często wypowiada się mało precyzyjnie. Można się więc spodziewać, że zagrożeniem może być wszystko: od lokalnych aktów sabotażu, po pełnoskalową agresję czy napaść Rosji na któryś z krajów NATO. Niekoniecznie na Polskę, być może na kraje bałtyckie. To generuje taką ogólną atmosferę zagrożenia. Jeżeli faktycznie to zagrożenie jest tak realne i tak bliskie, to wydaje się, że państwo powinno być bardziej aktywne chociażby w kwestii obrony cywilnej (…). Takich działań poza testami syren specjalnie nie widać, więc jest tu rozbieżność - powiedział Maciej Konieczny.
W tym temacie wypowiedział się także nasz drugi gość, Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej.
Pan premier Donald Tusk dostał raport od szefa CIA po wizycie ministra Siemoniaka w Waszyngtonie, więc ma świeże informacje. Również w Parlemancie Europejskim, gdzie pracuję, takie informacje otrzymujemy - również w trybie niejawnym i o nich nie możemy mówić. Zagrożenie jest (…). Państwo staje na głowie, żebyśmy na to zagrożenie byli gotowi - powiedział Michał Szczerba, europoseł KO.
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