„Chciałbym, żeby to była ściema, ale Rosja jest zdesperowana”. Konieczny o retoryce rządu dotyczącej zagrożenia

RMF24

„Chciałbym, żeby to była ściema, ale Rosja jest coraz bardziej zdesperowana i chce mieć ostatnią szansę na zaatakowanie, sprowokowanie, przetestowanie Zachodu, żeby móc na swoich warunkach tę wojnę zakończyć. Wydaje się to być realne. To potwierdzone nie tylko przez polskie, ale też amerykańskie służby (...), więc jakieś zagrożenie jest. Chodzi tylko o to, że premier Tusk wypowiada się o tym nieprecyzyjnie” - ocenił Maciej Konieczny, poseł partii Razem, który był gościem programu Sprawdzam! Krzysztofa Ziemca w RMF FM. „Bardziej konkretny język, bardziej konkretne definiowanie zagrożeń, byłoby bardziej na miejscu” - dodał.

Od paru miesięcy premier Tusk wychodzi i mówi, że sytuacja jest bardzo poważna, że jest realne zagrożenie, ale często wypowiada się mało precyzyjnie. Można się więc spodziewać, że zagrożeniem może być wszystko: od lokalnych aktów sabotażu, po pełnoskalową agresję czy napaść Rosji na któryś z krajów NATO. Niekoniecznie na Polskę, być może na kraje bałtyckie. To generuje taką ogólną atmosferę zagrożenia. Jeżeli faktycznie to zagrożenie jest tak realne i tak bliskie, to wydaje się, że państwo powinno być bardziej aktywne chociażby w kwestii obrony cywilnej (…). Takich działań poza testami syren specjalnie nie widać, więc jest tu rozbieżność - powiedział Maciej Konieczny.

W tym temacie wypowiedział się także nasz drugi gość, Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej.

Pan premier Donald Tusk dostał raport od szefa CIA po wizycie ministra Siemoniaka w Waszyngtonie, więc ma świeże informacje. Również w Parlemancie Europejskim, gdzie pracuję, takie informacje otrzymujemy - również w trybie niejawnym i o nich nie możemy mówić. Zagrożenie jest (…). Państwo staje na głowie, żebyśmy na to zagrożenie byli gotowi - powiedział Michał Szczerba, europoseł KO.

Artykuł w trakcie aktualizacji.

Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF FM, subskrybuj nasz kanał na YouTube.