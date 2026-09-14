Zmiana władzy w PKOl. Rząd odkręci kurek z pieniędzmi?

RMF24

Czy rząd odblokuje pieniądze ze spółek Skarbu Państwa dla PKOl? Kiedy ustawa o najmie krótkoterminowym trafi do Sejmu? Czy w Warszawie, Krakowie, Gdańsku czy Sopocie będzie można stworzyć strefy, w których najem dobowy zostanie całkowicie zakazany? M.in. o to Piotr Salak zapyta w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Ireneusza Rasia, wiceministra sportu i turystyki, posła ugrupowania Centrum Dla Polski. Zapraszamy!

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Sąd Okręgowy w Katowicach utrzymał w mocy decyzję o zastosowaniu tymczasowego aresztu dla Radosława Piesiewicza, szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Kadencję Piesiewicza dokończy jeden z wiceprezesów organizacji - Marian Kmita. Czy w związku z tym rząd odblokuje pieniądze ze spółek Skarbu Państwa dla PKOl?

W rozmowie nie zabraknie sprawy najmu krótkoterminowego, którą pilotuje wiceminister Raś. Rząd przyjął autopoprawkę, która przywraca możliwość ograniczania, a nawet zakazywania najmu krótkoterminowego przez samorządy i wspólnoty mieszkaniowe. Czy w Warszawie, Krakowie, Gdańsku czy Sopocie będzie można stworzyć strefy, w których najem dobowy zostanie całkowicie zakazany? Kto będzie decydował o liczbie licencji? I czy właściciel legalnie kupionego mieszkania może zostać pozbawiony możliwości jego wynajmowania decyzją sąsiadów albo samorządu?

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00 do internetowego Radia RMF24, Radia RMF24 Wrocław, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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