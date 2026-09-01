Zapomnijmy o organizacji igrzysk olimpijskich. „Nikt poważny z MKOl nie siądzie z nami do rozmów”

RMF24

Zapomnijmy w najbliższych latach o organizacji igrzysk olimpijskich - mówił w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Witold Bańka. „Nikt poważny z MKOl nie siądzie z nami do rozmów” - stwierdził prezydent Światowej Agencji Antydopingowej, zwracając uwagę, że Polska cierpi wizerunkowo na sprawie prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza.

Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące w związku z głośnym śledztwem dotyczącym upadłej giełdy kryptowalut Zondacrypto. Działacz usłyszał zarzuty płatnej protekcji i działania na szkodę wierzycieli.

”Zapomnijmy o tym na najbliższe lata”

Głos w tej sprawie zabrał prezydent Światowej Agencji Antydopingowej (WADA) Witold Bańka, zwracając uwagę, że Polska może na razie porzucić plany organizacji igrzysk olimpijskich. Taki pomysł padał jeszcze kilka lat temu.



Ja bym spojrzał na ten problem bardziej globalnie. Słyszę od przedstawicieli państwa polskiego (…), że mamy ambicje olimpijskie, że Polska zasługuje na to, aby w przyszłości gościć najważniejszą imprezę sportową na świecie. Wypadałoby powiedzieć: zapomnijmy o tym na najbliższe lata - mówił szef WADA.

Dodał, że Polska cierpi wizerunkowo na sprawie Radosława Piesiewicza. Nikt poważny z MKOl nie siądzie z nami do rozmowy, nie będzie spoglądał na Polskę poważnie i traktował nas serio, jeśli my nie potrafimy uporządkować sobie własnego podwórka w teoretycznie - wydawałoby się - prostych sprawach - grzmiał były minister sportu i turystyki w rządzie Beaty Szydło.

Pytany przez dziennikarza RMF FM Piotra Salaka, czy MKOl może grozić wykluczeniem polskich sportowców z igrzysk olimpijskich, jeśli Radosław Piesiewicz nie zostanie pozbawiony stanowiska, nasz gość stwierdził, że MKOl nie działa w pośpiechu.

MKOl szanuje autonomie wyboru kierownictwa komitetów olimpijskich. To nie jest instytucja, która działa w sposób rychliwy, nagły, nie daje czasu na naprawę sytuacji. (…) Nikt tam nie będzie podejmował takich decyzji pod wpływem emocji czy mediów - argumentował.

Według gościa Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24 dwie rzeczy są pewne - polskie środowisko olimpijskie musi się oczyścić, a MKOl uważnie przygląda się całej sytuacji.

Wkrótce pojawi się pełne omówienie rozmowy.