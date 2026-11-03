Zaostrza się spór o Trybunał Konstytucyjny. PiS kusi PSL rządem technicznym?

Wtorek był kolejnym dniem chaosu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Tego dnia zebrały się trzy gremia: Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego, Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK oraz Rada Bezpieczeństwa Narodowego.
Co wiemy po wtorkowych spotkaniach? Czy jest szansa na polityczny kompromis wokół Trybunału Konstytucyjnego?
W rozmowie nie zabraknie pytań o bieżącą politykę. Czy PiS podejmie kolejną próbę przeciągnięcia PSL na stronę opozycji? Czy jest szansa na powstanie rządu technicznego?
Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00 do internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!