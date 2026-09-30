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Wiceszef MSWiA: Alerty RCB są budowane w trzech krokach

Autor: , Publikacja: Dzisiaj, 30 września (07:00)

„Nie mamy wyjścia, musimy reagować na to, co nam przekazuje Wojsko Polskie. A Wojsko Polskie nam przekazuje te informacje wtedy, kiedy jest prawdopodobieństwo naruszenia naszej przestrzeni powietrznej” – powiedział w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Wiesław Leśniakiewicz wiceszef MSWiA o alertach RCB wysyłanych głównie do mieszkańców wschodnich województw.

Wiceszef MSWiA: Alerty RCB są budowane w trzech krokach
Wiesław Leśniakiewicz (fot. Paweł Wodzyński) /East News

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Jak wyjaśnił Leśniakiewicz, alerty są budowane w trzech krokach.

Pierwszy jest mówiący o zachowaniu czujności. Drugi alert jest mówiący o pewnej gotowości do ewentualnego schronienia się, a ten trzeci alert, który jest również uzupełniony sygnałami syren alarmowych już mówi o tym, żeby znaleźć miejsce schronienia, które zapewni bezpieczeństwo – wyjaśnił wiceszef MSWiA.

Wkrótce pełne omówienie rozmowy


Źródło: Radio RMF24
Tagi: MSWiA Wiesław Leśniakiewicz
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