RMF24

Piątkowe działania w Trybunale Konstytucyjnym nie były konsultowane z Ministerstwem Sprawiedliwości – wskazał w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur. Nasz gość dodał, że jego resort „nie ma nic do działania” ws. TK. Przekazał też, że jego zdaniem wejście prezydenta do Trybunału było złamaniem prawa.

Dariusz Mazur mówił, że o sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym dowiedział się z mediów.

Sędzia stwierdził, iż nie będzie dwóch trybunałów, tylko jeden, którym kieruje p.o. prezesa Anna Korwin-Piotrowska. Rozmówca Piotra Salaka uważa, że powołanie się na art. 130 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, który pozwala zarządzić sędziemu natychmiastową przerwę w czynnościach służbowych, było uzasadnione w przypadku Bogdana Święczkowskiego (prezesa TK) i Bartłomieja Sochańskiego (wiceprezesa TK).

Wiceminister Mazur: Piątkowe działania w TK niekonsultowane z resortem sprawiedliwości Czas: 18:07

Wiceminister Mazur: Piątkowe działania w TK niekonsultowane z resortem sprawiedliwości RMF FM

On (Święczkowski - red.) uniemożliwił przystąpienie do wykonywania obowiązków przez pięciu prawidłowo wybranych przez Sejm sędziów TK, co odcisnęło się bardzo poważnie na działalności Trybunału, gdyż uniemożliwiło mu podjęcie uchwały dotyczącej planu dochodów i wydatków w 2027 r., uniemożliwiło prawidłowe wyznaczanie składów orzekających Trybunału, gdyż te osoby były pomijane przy wyznaczaniu składów. Również działalność pana Święczkowskiego wskazywała na bardzo mocne umotywowanie polityczne. Były bardzo ważne sprawy dotyczące obywateli, które przez wiele lat czekały na wyznaczenie. Pan Święczkowski tego nie robił, a jednocześnie sprawy z wniosków posłów Prawa i Sprawiedliwości; im był nadawany bieg wręcz błyskawiczny – powiedział Dariusz Mazur.

W tej chwili to jest rzecz, którą należy rozważyć – stwierdził wiceminister, pytany, ile obecnie wynosi kworum Zgromadzenia Ogólnego Trybunału Konstytucyjnego. Zgromadzenie Ogólne to najważniejsze kolegialne ciało wewnątrz TK, które podejmuje kluczowe decyzje dotyczące funkcjonowania samego Trybunału.

Mam istotne wątpliwości co do tego, czy osoby, wobec których zarządzono przerwę w wykonywaniu czynności służbowych, czy one powinny być wliczane do tej ogólnej liczby sędziów Trybunału – dodał nasz gość.

W standardowych warunkach Trybunał liczy 15 sędziów. Wiceminister nie chciał przesądzać, czy kworum powinno wynosić osiem, czy dziesięć osób.

Sędziowie TK (Ilustracja: Adam Ziemienowicz) / PAP

Podczas wejścia prezydenta do TK złamano prawo?

Wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur uważa, że prezydent złamał prawo, wchodząc w piątkowy wieczór do Trybunału Konstytucyjnego. Na naszej antenie sugerował, że chodzi o przestępstwo naruszenia miru domowego (art. 193 KK), które nie jest ścigane przez prokuraturę z urzędu. Zdaniem Mazura prokuraturę musiałaby zawiadomić o tym p.o. prezesa TK Anna Korwin-Piotrowska, która wskazywała w tym kontekście, że ma inne sprawy na głowie.

Przedstawiciel Kancelarii Prezydenta zapowiedział za to złożenie zawiadomienia dotyczącego naruszenia nietykalności głowy państwa. Ja odbieram w taki sposób tę sytuację, że pan prezydent poniewczasie zorientował się, czy też jego służby, że pan prezydent jednak przeszarżował, wchodząc siłą do Trybunału, odpychając panią sędzię, że może to być potraktowane jako przestępstwo i niejako wyprzedzająco złożył swoje zawiadomienie – skomentował to Dariusz Mazur.

Wiceminister zarzucił prezydentowi, że okazał się „damskim bokserem”.

Rozmówca Piotra Salaka przyznał, że przydałoby się wrócić do prac w sprawie zmiany funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego i odpolitycznienia go. Wiceminister sprawiedliwości uważa jednak, że postawa prezydenta Karola Nawrockiego, który „wbiega w nocy do Trybunału, wchodzi do niego przemocą” nie wskazuje, żeby miał on „realny zamiar dojścia do konsensusu”.