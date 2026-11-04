RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Walka o Trybunał Konstytucyjny. Tusk może liczyć na lojalność koalicjanta?

Autor: , Publikacja: Dzisiaj, 4 listopada (19:00)

Czy Polska 2050 popiera działania rządu ws. Trybunału Konstytucyjnego? Co z dwukadencyjnością w samorządach? Kiedy wybory nowego szefa Polski 2050 M.in. o to Piotr Salak zapyta w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Michała Gramatykę, wiceministra cyfryzacji, posła Polski 2050. Zapraszamy!

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google
Walka o Trybunał Konstytucyjny. Tusk może liczyć na lojalność koalicjanta?
Michał Gramatyka (fot. Marcin Suchmiel) /RMF FM

Słuchaj Radia RMF24>>>

Nie milkną echa sporu o Trybunał Konstytucyjny. Czy Polska 2050 popiera działania rządu ws. zmian w instytucji? 

W rozmowie z politykiem Polski 2050 nie zabraknie pytań o przyszłość ugrupowania. Kiedy poznamy nowego lidera? 

W rozmowie pojawią się też pytania o bieżącą politykę, m.in. o dwukadencyjność w samorządach.  Sprawa wraca w czwartek do Sejmu. Jak tym razem zagłosuje Polska 2050?

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00 do Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Słuchaj Radia RMF24>>>


Źródło: Radio RMF24
Tagi: Trybunał Konstytucyjny Polska 2050

Najważniejsze Fakty

Zobacz również