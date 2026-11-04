Walka o Trybunał Konstytucyjny. Tusk może liczyć na lojalność koalicjanta?

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Czy Polska 2050 popiera działania rządu ws. Trybunału Konstytucyjnego? Co z dwukadencyjnością w samorządach? Kiedy wybory nowego szefa Polski 2050 M.in. o to Piotr Salak zapyta w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Michała Gramatykę, wiceministra cyfryzacji, posła Polski 2050. Zapraszamy!

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Nie milkną echa sporu o Trybunał Konstytucyjny. Czy Polska 2050 popiera działania rządu ws. zmian w instytucji?

W rozmowie z politykiem Polski 2050 nie zabraknie pytań o przyszłość ugrupowania. Kiedy poznamy nowego lidera?

W rozmowie pojawią się też pytania o bieżącą politykę, m.in. o dwukadencyjność w samorządach. Sprawa wraca w czwartek do Sejmu. Jak tym razem zagłosuje Polska 2050?

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00 do Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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