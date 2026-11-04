Walka o Trybunał Konstytucyjny. Tusk może liczyć na lojalność koalicjanta?

Nie milkną echa sporu o Trybunał Konstytucyjny. Czy Polska 2050 popiera działania rządu ws. zmian w instytucji?
W rozmowie z politykiem Polski 2050 nie zabraknie pytań o przyszłość ugrupowania. Kiedy poznamy nowego lidera?
W rozmowie pojawią się też pytania o bieżącą politykę, m.in. o dwukadencyjność w samorządach. Sprawa wraca w czwartek do Sejmu. Jak tym razem zagłosuje Polska 2050?
Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00 do Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!