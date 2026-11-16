„To nie będzie poważna rozmowa”. Grzegorz Schetyna atakuje obóz prezydenta

RMF24

„To nie będzie poważna rozmowa. To jest fragment teatru politycznego, który organizują dzisiaj urzędnicy kancelarii prezydenta” - mówił w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Grzegorz Schetyna, pytany, dlaczego przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej nie chcą wziąć udziału w spotkaniu w sprawie Trybunału Konstytucyjnego w Pałacu Prezydenckim. „Rzeczywistym sprawdzianem byłoby przyjęcie przez prezydenta zaproszenia premiera do rozmowy w cztery oczy” - zaznaczył senator KO.

Prezydent Karol Nawrocki zaprosił na dziś przedstawicieli środowisk politycznych, by porozmawiać o uzdrowieniu sytuacji dotyczącej Trybunału Konstytucyjnego. Do prowadzenia spotkania wyznaczony został szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki.

Grzegorz Schetyna, który był gościem poniedziałkowej Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24, uważa, że nie będzie to poważna rozmowa. To jest fragment teatru politycznego, który organizują dzisiaj urzędnicy kancelarii prezydenta. Dzisiejsza rozmowa nie będzie, nie ma i nie będzie miała żadnego znaczenia politycznego - przekonywał.

Senator Koalicji Obywatelskiej mówił, że rozmowa o TK ma sens wtedy, kiedy jest prowadzona między stronami mającymi wpływ na sytuację. W tym przypadku to zarówno rząd, jak i prezydent. A to są konsultacje, które organizuje pan minister Bogucki - stwierdził.

Według rozmówcy Piotra Salaka przykłady świadczące o braku współpracy prezydenta z rządem można mnożyć. Chociażby sprawa ambasadorów, wet, bezpieczeństwo w internecie. (...) To kwestie, które potwierdzają to, że prezydent nie chce współpracować z rządem - podkreślił gość Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24.

Rzeczywistym sprawdzianem byłoby przyjęcie przez prezydenta zaproszenia premiera do rozmowy w cztery oczy - zaznaczył senator KO, sugerując, że takie spotkanie mogłoby doprowadzić do budowy nowej jakości w relacjach głowy państwa z szefem rządu.

Czy reset konstytucyjny to zły pomysł?

Grzegorz Schetyna przyznał, że reset konstytucyjny - proponowany przez Polskie Stronnictwo Ludowe - nie jest złym pomysłem, tylko spóźnionym. Na reset był czas wiele miesięcy temu, była szansa, żeby stworzyć elementarne warunki dla niezależności Trybunału Konstytucyjnego - mówił.

Dzisiaj są sędziowie w Trybunale Konstytucyjnym, zaczynają orzekać. (...) Dzisiaj trzeba po prostu dać czas, żeby (TK) pokazał, w jaki sposób pracuje - dodał senator KO.

Polityk stwierdził, że do zaostrzenia sporu wokół TK doprowadził brak przyjmowania ślubowania sędziów przez prezydenta. On doprowadził do takiej sytuacji. (...) On Trybunał Konstytucyjny chce traktować jako polityczny łup i tak robił przez ostatnie miesiące. Dzisiaj mówimy: TK musi funkcjonować w normalny sposób. Większość parlamentarna musi być gwarancją, żeby tak się stało - zaznaczył senator KO.

Gość Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24 przyznał, że wśród polityków koalicji rządzącej występuje różnica zdań w sprawie resetu konstytucyjnego. Pytany, czy jest czas na zamianę konstytucji, odpowiedział: „Nie, nie będzie takiej większości w tym parlamencie”.

To jest wszystko zbyt emocjonalne, zbyt bardzo różniące wszystkie strony. Do tego dochodzi jeszcze prezydent, który chce budować swoją pozycję polityczną i jest zaangażowany w bieżącą politykę. Nie jest arbitrem, nie jest politykiem, który chce pogodzić niemogące znaleźć ze sobą porozumienia strony koalicji rządzącej i opozycji - podkreślił.

„Policję zawsze trzeba doposażać”

W Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 poruszono również kwestię zamachu w Krakowie. Czy po tej tragedii policja powinna chodzić uzbrojona w długą broń?

Policję zawsze trzeba doposażać i wspierać finansowo. (...) Nie było wcześniej takich sytuacji jak ta w Krakowie, więc nie było potrzeby chodzenia czy używania długiej broni przez służbę patrolową - mówił Grzegorz Schetyna.

A czy w radiowozach powinna być długa broń? Uważam, że powinniśmy być przygotowani na zamachy terrorystyczne. Przychodzi czas świąteczny, dużych zgromadzeń w centrach miast. To jest rzeczywiście zawsze pokusa dla tych, którzy po prostu chcą zrobić coś złego - zauważył senator Koalicji Obywatelskiej.