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„To będzie ściana zachodnia”. Wiceszef MON o stałej bazie USA w Polsce

Autor: , Publikacja: Dzisiaj, 21 września (07:02)

„Amerykanie przez najbliższe 2-3 miesiące będą jeszcze prowadzić analizę swojej obecności w Europie. Jestem jednak przekonany, że uda się podjąć decyzję o stałej bazy i poznamy jej lokalizację. Docelowo mówimy o 15 tysiącach amerykańskich żołnierzy w Polsce” - powiedział w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 wiceszef MON, Stanisław Wziątek, komentując kwestię rozmieszczenia stałej bazy USA w Polsce. Pytany o lokalizację bazy, stwierdził, że to będzie ściana zachodnia. „Te bazy będzie trudniej zaatakować. Chodzi o łatwość logistyczną. Amerykanie mają pierwsze zdanie w sprawie lokalizacji” – tłumaczył.

„To będzie ściana zachodnia”. Wiceszef MON o stałej bazie USA w Polsce
Stanisław Wziątek gościem Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24, fot. Mikołaj Poruszek /RMF FM

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Wkrótce pojawi się szersze omówienie rozmowy. 

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00 do internetowego Radia RMF24, Radia RMF24 Wrocław, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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Źródło: RMF24
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