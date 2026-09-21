RMF24

„To będzie ściana zachodnia”. Wiceszef MON o stałej bazie USA w Polsce

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„Amerykanie przez najbliższe 2-3 miesiące będą jeszcze prowadzić analizę swojej obecności w Europie. Jestem jednak przekonany, że uda się podjąć decyzję o stałej bazy i poznamy jej lokalizację. Docelowo mówimy o 15 tysiącach amerykańskich żołnierzy w Polsce” - powiedział w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 wiceszef MON, Stanisław Wziątek, komentując kwestię rozmieszczenia stałej bazy USA w Polsce. Pytany o lokalizację bazy, stwierdził, że to będzie ściana zachodnia. „Te bazy będzie trudniej zaatakować. Chodzi o łatwość logistyczną. Amerykanie mają pierwsze zdanie w sprawie lokalizacji” – tłumaczył.