RMF24

„Nie zabraknie węgla tej zimy” – powiedział w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Konrad Wojnarowski. Wiceminister energii podkreślił, że Polska ma odpowiednie zapasy. „One dają nam poczucie bezpieczeństwa na najbliższe miesiące. Nie przewidujemy żadnych perturbacji w tym kontekście” – dodawał polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Piotr Salak przypomniał słowa byłego szefa Orlen Termika, który stwierdził, że jeśli zima będzie mroźna, to w Polsce może zabraknąć węgla. Później stracił pracę. Wojnarowski zapewniał jednak, że wypowiedź o surowcu nie była przyczyną utraty stanowiska.

Można mieć różne zdanie, jeśli chodzi o zabezpieczenie na sezon zimowy o okresie grzewczym. My, jako rząd, mamy inne. Naszym zdaniem nie tylko węgla nie zabraknie (…). Nie zabraknie też gazu, bo nasze magazyny są zapełnione na tle UE w 99 proc. – mówił. Dopytywany o tę kwestię precyzował: Już prawie 99 proc., ponad 90 proc. (…). Zgodnie z ostatnimi danymi jest to 99 proc.

„Tej zimy nie zabraknie węgla”. Wiceminister zapewnia o zabezpieczeniu Polski Czas: 20:03

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