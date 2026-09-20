Stała baza wojsk USA w Polsce - gdzie powstanie? Wiceminister obrony narodowej w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24

W tym tygodniu w Waszyngtonie szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz spotka się z amerykańskim sekretarzem wojny Petem Hegsethem. Jednym z tematów rozmów ma być kwestia ewentualnej lokalizacji stałej amerykańskiej bazy w Polsce oraz zakresu i trwałości zaangażowania USA w bezpieczeństwo regionu.
Czy wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz wróci z USA z informacją o lokalizacji amerykańskiej bazy w Polsce?
W rozmowie nie zabraknie pytań o to, czy w związku z doniesieniami o redukcji amerykańskiego kontyngentu wojskowego w Europie istnieje ryzyko uszczuplenia sił sojuszniczych USA w naszym kraju?
Wiceszefa MON zapytamy także o to, czy - jak domaga się opozycja - powinno dojść do zwołania niejawnego posiedzenia Sejmu dotyczącego rosyjskiego zagrożenia?
Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00 do internetowego Radia RMF24, Radia RMF24 Wrocław, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!