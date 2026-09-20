Stała baza wojsk USA w Polsce - gdzie powstanie? Wiceminister obrony narodowej w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24

RMF24

Czy wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz wróci z USA z informacją o lokalizacji amerykańskiej bazy w Polsce? Czy mamy gwarancję, że Amerykanie nie wycofają wojsk z Polski? Czy powinno zostać zwołane niejawne posiedzenie Sejmu ws. rosyjskiego zagrożenia? M.in. o to Piotr Salak zapyta w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Stanisława Wziątka, wiceministra obrony narodowej z Nowej Lewicy. Zapraszamy!

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W tym tygodniu w Waszyngtonie szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz spotka się z amerykańskim sekretarzem wojny Petem Hegsethem. Jednym z tematów rozmów ma być kwestia ewentualnej lokalizacji stałej amerykańskiej bazy w Polsce oraz zakresu i trwałości zaangażowania USA w bezpieczeństwo regionu.

Czy wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz wróci z USA z informacją o lokalizacji amerykańskiej bazy w Polsce?

W rozmowie nie zabraknie pytań o to, czy w związku z doniesieniami o redukcji amerykańskiego kontyngentu wojskowego w Europie istnieje ryzyko uszczuplenia sił sojuszniczych USA w naszym kraju?

Wiceszefa MON zapytamy także o to, czy - jak domaga się opozycja - powinno dojść do zwołania niejawnego posiedzenia Sejmu dotyczącego rosyjskiego zagrożenia?

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00 do internetowego Radia RMF24, Radia RMF24 Wrocław, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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