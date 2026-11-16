Spotkanie w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Naszym gościem będzie Krzysztof Paszyk

Premier Tusk ma spotkać się z wicepremierem Kosiniakiem-Kamyszem w sprawie wiceministra Władysława Teofila Bartoszewskiego. Czy jego dymisja jest przesądzona? Czy PSL walczy jeszcze o zachowanie go na stanowisku? Czy nad ministrem rolnictwa Stefanem Krajewskim także zawisły czarne chmury? Kto może go zastąpić?
Sejm na tym posiedzeniu zajmie się wnioskiem Rozwoju Plus o wyrażenie wotum nieufności rządowi kierowanemu przez Donalda Tuska. Mateusz Morawiecki proponuje również powołanie rządu technicznego na czele z Markiem Jurkiem. Co o tej kandydaturze sądzi Krzysztof Paszyk? Czy utworzenie rządu technicznego umożliwiłoby wprowadzenie resetu konstytucyjnego?
To tylko niektóre tematy, które poruszymy w Rozmowie o 7:00 z Krzysztofem Paszykiem w Radiu RMF24.
Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00 do Radia RMF24, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!