Spotkanie w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Naszym gościem będzie Krzysztof Paszyk

RMF24

Jakie są efekty spotkania w Kancelarii Prezydenta? Czy PSL znalazł poparcie dla swojego pomysłu w sprawie resetu konstytucyjnego? Czy sprawa Trybunału Konstytucyjnego poróżni koalicjantów? W spotkaniu nie uczestniczyli politycy KO, Lewicy i Centrum. Czy uczestnictwo w spotkaniu było błędem? Gościem w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 będzie Krzysztof Paszyk, przewodniczący i poseł Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Premier Tusk ma spotkać się z wicepremierem Kosiniakiem-Kamyszem w sprawie wiceministra Władysława Teofila Bartoszewskiego. Czy jego dymisja jest przesądzona? Czy PSL walczy jeszcze o zachowanie go na stanowisku? Czy nad ministrem rolnictwa Stefanem Krajewskim także zawisły czarne chmury? Kto może go zastąpić?

Sejm na tym posiedzeniu zajmie się wnioskiem Rozwoju Plus o wyrażenie wotum nieufności rządowi kierowanemu przez Donalda Tuska. Mateusz Morawiecki proponuje również powołanie rządu technicznego na czele z Markiem Jurkiem. Co o tej kandydaturze sądzi Krzysztof Paszyk? Czy utworzenie rządu technicznego umożliwiłoby wprowadzenie resetu konstytucyjnego?

To tylko niektóre tematy, które poruszymy w Rozmowie o 7:00 z Krzysztofem Paszykiem w Radiu RMF24.

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00 do Radia RMF24, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!