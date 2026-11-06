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„Absolutnie nie” - powiedział w Rozmowie o 7:00 w internetowym Radiu RMF24 wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jacek Karnowski, pytany, czy Polsce grozi utrata funduszy europejskich w związku z kryzysem wokół Trybunału Konstytucyjnego. „Trybunał działa” - dodał polityk.

Spór o TK – grozi nam odebranie funduszy z UE? „Absolutnie nie” Czas: 19:47

Nie widzę partnera do resetu - powiedział na naszej antenie Jacek Karnowski. Skomentował w ten sposób możliwy reset konstytucyjny zażegnujący spór wokół Trybunału Konstytucyjnego.

Spór o TK - grozi nam odebranie funduszy z UE? „Absolutnie nie” RMF FM

Jego zdaniem zapowiadana rozmowa premiera Tuska i prezydenta Nawrockiego w sprawie TK będzie „o tym, żeby uspokoić atmosferę”.

Taka rozmowa powinna być pewnym zwyczajem. Mamy problem, że pan prezydent nie jest w stanie chyba zaprosić pana premiera. Z drugiej strony ciągle nie mamy nominacji na stanowisko wicepremiera pana ministra Andrzeja Domańskiego czy powołania pani minister funduszy, pani ambasador Agnieszki Bartol. To są sytuacje dość dziwne. Po prostu pan premier pokazuje, że trzeba rozmawiać, ktokolwiek jest. Myślę, że taki sam styl jest, kiedy rozmawia pan wicepremier z panem Mentzenem – dodał, nawiązując do ostatniego spotkania szefa PSL-u Władysława Kosiniaka-Kamysza z liderem Konfederacji Sławomirem Mentzenem.

Nowy wiceminister i odejście Pełczyńskiej-Nałęcz

Dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski ustalił nieoficjalnie, że Bartosz Romowicz z Polski 2050 zostanie nowym wiceministrem funduszy i polityki regionalnej.

Jacek Karnowski nazwał go „bardzo dynamicznym człowiekiem”.

Mówiąc o odejściu minister Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, gość Radia RMF24 wskazał: Jestem zdecydowanie zwolennikiem teorii, że jednak pani minister straciła jakiekolwiek poparcie w swoim klubie i dlatego odeszła, rzucając inne powody i obrażając innych ludzi, bo obraziła i samorządowców, mówiąc o klikach, czy obraziła posłów.

Ta współpraca była bardzo trudna, ale była - podsumował.

Pieniądze z KPO i nowy budżet UE

30 września Polska złożyła ostatni wniosek o 55 mld zł ostatniej transzy z KPO. 20 listopada powinna być decyzja Komisji i powinny wpłynąć do końca roku - powiedział wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jacek Karnowski.

Dziś Polska walczy w sprawie ETS2 w Brukseli. W pierwszym projekcie nie ma o nim ani słowa W Brukseli rozpoczyna się decydująca faza negocjacji w sprawie reformy ETS. Dziś polski przedstawiciel będzie przekonywał irlandzką prezydencję, by do rozmów o reformie systemu ETS1 włączyć także ETS2, czyli nowe opłaty za emisje w transporcie i…

Polityk przyznał, że Polska „oczywiście” bije się o to, żeby pieniądze z ETS nie trafiały do głównego budżetu Unii Europejskiej. Mamy w tych negocjacjach (dot. projektu przyszłego budżetu UE - przyp. red.) priorytety takie, żeby była dalej polityka spójności, dalej w tej samej wysokości, żeby były pieniądze na Tarczę Wschód, na obronność - powiedział rozmówca Piotra Salaka.

Jego zdaniem kwestia unijnego budżetu rozstrzygnie się w okolicach kwietnia 2027 roku.

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