Sasin „patronem politycznym” Piesiewicza? Wójcik: To spekulacje

RMF24

„Trudno mi powiedzieć” – tak na pytanie, czy będą kolejne zatrzymania w sprawie afery Zondacrypto odpowiedział w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Michał Wójcik, poseł Prawa i Sprawiedliwości. O spekulacjach medialnych mówił z kolei, odpowiadając na pytanie, czy Jacek Sasin był „politycznym patronem” Radosława Piesiewicza i czy bez niego Piesiewicz zostałby prezesem PKOl. Zdaniem polityka PiS Jacek Sasin nie musi się z tego tłumaczyć.

Afera Zondacrypto

Prokuratura w sposób niezwykle dziwny podchodzi do tej sprawy, ponieważ od stycznia 2025 roku było wiadomo, że coś złego dzieje się przy Zondacrypto, a pierwsze działania obecnej prokuratury, pod obecnymi rządami, były 14 miesięcy później - stwierdził Michał Wójcik w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24.

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Michała Wójcika pytamy także o przyszłość prawicy i budowę jednej listy wyborczej. Jak PiS ma współpracować z Mateuszem Morawieckim? Czy wspólna lista PiS i Rozwoju Plus w pakcie senackim jest w ogóle możliwa? Czy ktokolwiek o niej jeszcze rozmawia?

Pytamy również o przyszłość w klubie Michała Moskala, a także o zmianę stanowiska partii w sprawie komisji śledczej ds. Zondacrypto. Dlaczego PiS wycofało się z pomysłu?

Poruszymy też temat propozycji socjalnych przed wyborami. Przemysław Czarnek chce podniesienia wyprawki szkolnej z 300 do 800 złotych. Ile kosztowałoby to budżet państwa? I czy rozbudowywanie programów socjalnych to dziś sposób na odzyskanie wyborców?

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