Rząd zajmie się ustawami z pakietu reform w ochronie zdrowia. Naszym gościem Stanisław Karczewski

RMF24

Ile powinni pracować lekarze? Czy proponowane przez Ministerstwo Zdrowia limity wynagrodzeń lekarzy to dobre rozwiązanie? Czy konkursy ogłaszane przez placówki medyczne posiadające kontrakt z NFZ powinny być w pełni jawne? Jutro ustawy z pakietu reformy ochrony zdrowia trafią na posiedzenie rządu. Gościem w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 będzie Stanisław Karczewski, lekarz, senator PiS, były marszałek i wicemarszałek Senatu.

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Kiedy ruszą rozmowy w sprawie Paktu Senackiego? Czy na jednej prawicowej liście znajdzie się tylko PiS i Konfederacja? Czy może też politycy Rozwój Plus? Czy senator Karczewski dopuszcza możliwość zaproszenia na wspólną listę Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna?

Porozmawiamy także o wyborach w Krakowie. Czy Michał Drewnicki ma szansę wejść do drugiej tury wyborów? Czy jego odpadnięcie będzie porażką Prawa i Sprawiedliwości? M.in. o to zapytamy Stanisława Karczewskiego.



Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, aplikacji RMF ON, RMF24.pl i naszych mediów społecznościowych!

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