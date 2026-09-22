Rosnące ceny paliw wymuszą podwyżki stóp procentowych? Odpowie Ludwik Kotecki

RMF24

Tankowanie na stacjach benzynowych jest coraz droższe. Analitycy spodziewają się, że ceny paliw będą rosnąć. Grozi nam wzrost inflacji? Rada Polityki Pieniężnej zajmie się tym problemem? Między innymi o to zapytany jej członka, Ludwika Koteckiego, w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24.

Ludwik Kotecki gościem Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24

Ceny prądu i gazu również rosną. Czy przełożą się na inne sektory gospodarki? Jak bardzo odczujemy to w portfelach? Co zamierza z tym zrobić Rada Polityki Pieniężnej? Czeka nas podwyżka stóp procentowych? Kiedy powinna zapaść decyzja w tej sprawie?

„Ceny Paliw Niżej” czy „Paliwo Kosztuje Normalnie”? Który z projektów, rządowy czy prezydencki, jest korzystniejszy dla gospodarki?

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Czy państwo powinno interweniować w sytuacji skoków cen paliw? A może wyższe stawki na pylonach „ratują” budżet państwa? Między innymi te tematy poruszymy w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24.

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7 do internetowego Radia RMF24, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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