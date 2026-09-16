Rosja nasila działania hybrydowe. Czy UE powinna mieć „własne NATO”?

RMF24

Czy w obliczu rosyjskiego zagrożenia UE potrzebuje mechanizmu wzorowanego na art. 4 NATO oraz utworzenia Europejskiej Rady Bezpieczeństwa? Czy prezydent powinien zwołać Radę Bezpieczeństwa Narodowego? Czy Polska powinna przekazać Ukrainie pociski do Patriotów? M.in. o to Piotr Salak zapyta w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Michała Dworczyka, europosła Rozwój Plus. Zapraszamy!

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Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w orędziu o stanie UE zapowiedziała prace nad nową europejską strategią bezpieczeństwa, obejmującą mechanizm wzorowany na art. 4 traktatu NATO oraz utworzenie Europejskiej Rady Bezpieczeństwa. Jej zdaniem, kraje UE powinny móc szybko koordynować odpowiedzi na zagrożenie, m.in. ze strony Rosji. Czy to potrzebny krok, gdy istnieją gwarancje Sojuszu Północnoatlantyckiego?

W rozmowie nie zabraknie pytań o zagrożenie ze strony Rosji. Czy prezydent Karol Nawrocki powinien zwołać posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego? Zapytamy także, czy Polska powinna przekazać Ukrainie pociski do Patriotów?

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00 do internetowego Radia RMF24, Radia RMF24 Wrocław, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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