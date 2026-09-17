Rosja eskaluje. Prezydent zwoła Radę Bezpieczeństwa Narodowego?

Kolejny rosyjski atak w pobliżu polskiej granicy sprawia, że na pierwszy plan wraca kwestia reakcji polskich władz i koordynacji działań najważniejszych instytucji państwa. Czy w związku z sytuacją bezpieczeństwa zostanie zwołana Rada Bezpieczeństwa Narodowego?
W rozmowie nie zabraknie pytań o Trybunał Konstytucyjny. Czy Karol Nawrocki przyjmie ślubowanie od Macieja Berka jako sędziego TK?
Zapytamy także o najnowszą inicjatywę prezydenta dotyczącą cen paliw. Karol Nawrocki do końca tygodnia ma wnieść do Sejmu projekt ustawy, który ma obniżyć ceny paliw na stacjach. Projekt zakłada m.in. wprowadzenie ustawowego ograniczenia marż koncernów paliwowych. Czy to oznacza, że osiągnięcie kompromisu z rządem ws. cen na stacjach jest niemożliwe?
Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00 do internetowego Radia RMF24, Radia RMF24 Wrocław, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!