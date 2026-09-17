Rosja eskaluje. Prezydent zwoła Radę Bezpieczeństwa Narodowego?

RMF24

Czy w związku z kolejnym atakiem Rosji blisko polskiej granicy prezydent Karol Nawrocki zwoła posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego? Czy prezydent przyjmie ślubowanie od Macieja Berka jako sędziego Trybunału Konstytucyjnego? Czy jest szansa na kompromis ośrodka prezydenckiego z rządem ws. cen paliw? M.in. o to Piotr Salak zapyta w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Zbigniewa Boguckiego, szefa Kancelarii Prezydenta RP. Zapraszamy!

Słuchaj Radia RMF24>>>

Kolejny rosyjski atak w pobliżu polskiej granicy sprawia, że na pierwszy plan wraca kwestia reakcji polskich władz i koordynacji działań najważniejszych instytucji państwa. Czy w związku z sytuacją bezpieczeństwa zostanie zwołana Rada Bezpieczeństwa Narodowego?

W rozmowie nie zabraknie pytań o Trybunał Konstytucyjny. Czy Karol Nawrocki przyjmie ślubowanie od Macieja Berka jako sędziego TK?

Zapytamy także o najnowszą inicjatywę prezydenta dotyczącą cen paliw. Karol Nawrocki do końca tygodnia ma wnieść do Sejmu projekt ustawy, który ma obniżyć ceny paliw na stacjach. Projekt zakłada m.in. wprowadzenie ustawowego ograniczenia marż koncernów paliwowych. Czy to oznacza, że osiągnięcie kompromisu z rządem ws. cen na stacjach jest niemożliwe?

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00 do internetowego Radia RMF24, Radia RMF24 Wrocław, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Słuchaj Radia RMF24>>>