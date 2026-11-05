PSL chce resetu konstytucyjnego. Skończy się jak z dwukadencyjnością?

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Czy Koalicja Obywatelska popiera inicjatywę PSL ws. zmian w konstytucji? Czy unijne fundusze dla Polski są zagrożone w związku ze sporem wokół Trybunału Konstytucyjnego? Między innymi o to Piotr Salak zapyta w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Jacka Karnowskiego, wiceministra funduszy i polityki regionalnej, posła Koalicji Obywatelskiej. Zapraszamy!

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Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz przedstawił w czwartek projekt zmian w konstytucji. Ma on doprowadzić do nadzwyczajnego odnowienia składu Trybunału Konstytucyjnego. Projekt zakłada wygaszenie kadencji wszystkich obecnych sędziów TK i wybór nowych przez Zgromadzenie Narodowe. Czy KO popiera inicjatywę ludowców?

W rozmowie zapytamy także o to, czy zagrożone są unijne fundusze dla Polski z uwagi na sytuację wokół Trybunału Konstytucyjnego.

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00 do Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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