Pociągi pękają w szwach. Wiceminister: Brakuje 300 wagonów

RMF24

„Nie mamy dziś wystarczającej liczby wagonów, żeby przewieźć wszystkich na siedząco” – powiedział w Rozmowie o 7:00 w internetowym Radiu RMF24 wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. Nasz gość wskazał, iż Polska dysponuje dziś 1700 wagonami do pociągów Inter City, a brakuje jej 300. Pytany, w kontekście niedawnej katastrofy kolejowej w Hiszpanii, czy potrzebujemy u siebie kolei dużych prędkości, wiceminister stwierdził, że kolej dużych prędkości, jako system transportowy, „jest najbezpieczniejszym systemem transportowym stworzonym przez człowieka”.

Pociągi pękają w szwach. "Brakuje 300 wagonów" Czas: 18:05

Kolej pod nadzorem

Ochrona kolei została wzmocniona w związku z informacjami o możliwym przenikaniu do Polski grup dywersyjnych – przekazał na naszej antenie Piotr Malepszak. Wiceminister wskazał, iż to standardowe działanie od listopada ub.r., gdy na linii kolejowej pomiędzy Warszawą a Dęblinem doszło do eksplozji. Trwająca od tego czasu akcja TOR zdaniem Malepszaka potrwa tak długo, jak długo będzie trwał konflikt za naszą wschodnią granicą. Nasz gość zapewnił, że inwestujemy w cyfrowy nadzór tak, aby torów nie trzeba było pilnować jedynie „na piechotę”.

Elektronicznego systemu, który automatycznie wykrywałby ingerencję w infrastrukturę torową, nadal jednak nie mamy.

Procedowana jest już ustawa ws. zwiększenia uprawnień Służby Ochrony Kolei.

Remont A2 i zapchane pociągi

Rusza remont autostrady A2 między Łodzią a Warszawą. Gospodarz Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24 pytał swojego gościa, czy w związku z tym będzie więcej pociągów między tymi miastami? Piotr Malepszak zapewnił, że tak, wskazując, że składy jeżdżą już co godzinę albo pół godziny.

Przyznał zarazem, że „nie mamy dziś wystarczającej liczby wagonów, żeby przewieźć wszystkich na siedząco”. Nad Wisłą brakuje 300 wagonów do pociągów Inter City. Już je kupiliśmy i czekamy na dostawy. Docelowo będą w perspektywie 4 lat – poinformował pełnomocnik rządu ds. budowy CPK.

Pytany, dlaczego bilety wciąż są takie drogie, kontrował, iż jeśli rzeczywiście byłyby drogie, zainteresowanie Polaków podróżami koleją nie byłoby takie duże.

Trwają rozmowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego ws. kredytu na 20 mld zł. Tyle brakuje, żeby zrealizować inwestycję połączenia koleją dużych prędkości Wrocławia i Poznania z budowanym Portem Polska (dawnym Centralnym Portem Komunikacyjnym). Piotr Malepszak zaznaczył, że brakujące pieniądze mogą mieć wpływ na harmonogram realizacji projektu.

Kiedy pojedziemy 250 km/h?

Pociągi pojadą z prędkością 250 km/h w przyszłym roku – w grudniu lub najwcześniej we wrześniu – przekazał na naszej antenie wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak.

Składy będą mogły osiągnąć taką prędkość na Centralnej Magistrali Kolejowej, która obsługuje m.in. połączenia z Warszawy do Krakowa, Katowic czy Wrocławia.

Dzięki temu czas przejazdu ze stolicy do Krakowa skróciłby się do 1 godz. 52 min.

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