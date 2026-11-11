Obchody Święta Niepodległości i spór wokół TK. Marek Sawicki w Radiu RMF24

RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Czy przemówienie prezydenta Karola Nawrockiego w dniu Święta Niepodległości łączy czy pogłębia polaryzację? Czy zarzuty prokuratorskie dla wiceministra spraw zagranicznych Władysława Teofila Bartoszewskiego oznaczają jego koniec w rządzie? Czy proponowany przez PSL reset Trybunału Konstytucyjnego ma szansę na realizację? O to zapytamy Marka Sawickiego z Polskiego Stronnictwa Ludowego w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24.

Słuchaj Radia RMF24

Podczas uroczystości na placu Piłsudskiego prezydent nawiązał do sporu wokół TK i skrytykował ministra finansów Andrzeja Domańskiego, a przemówieniu Władysława Kosiniaka-Kamysza towarzyszyły gwizdy i buczenie tłumu. Czy tegoroczne obchody 11 listopada pokazały, jak głębokie są polityczne podziały? Czy prezydent przyjmie zaproszenie premiera Donalda Tuska do rozmów?

Zapytamy również o przyszłość Władysława Teofila Bartoszewskiego, któremu prokuratura zarzuca m.in. przywłaszczenie powierzonych pieniędzy. Czy powinien stracić stanowisko wiceszefa MSZ i zostać zawieszony w PSL?

W rozmowie także o kontrowersjach wokół propozycji zmian w Trybunale Konstytucyjnym. Czy sprzeciw polityków KO oznacza fiasko projektu PSL-u?

Poruszymy też kwestię okresowych badań psychologicznych dla posiadaczy broni po zamachu w Krakowie. Czy ludowcy poprą ich wprowadzenie?

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Słuchaj Radia RMF24