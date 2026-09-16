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Na jakim etapie jest budowa CPK? Wiceminister stawia sprawę jasno

Autor: , Publikacja: Dzisiaj, 16 września (07:00) Aktualizacja: Dzisiaj, 16 września (07:19)

„W tym momencie trzymamy harmonogram” – tak ocenił postępy budowy Portu Polska (dawniej Centralnego Portu Komunikacyjnego) Piotr Malepszak, wiceminister infrastruktury. Jak dodał, „w listopadzie rusza właściwe palowanie”. W rozmowie pojawił się też wątek bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Gość Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24 ocenił, że „dobrze by było, gdyby do końca roku” weszło w życie zaostrzenie przepisów dla kierowców w tym zakresie.

Na jakim etapie jest budowa CPK? Wiceminister stawia sprawę jasno
Piotr Malepszak/fot. Mikołaj Poruszek /RMF FM

Piotr Malepszak gościem Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24

 

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Wkrótce pojawi się szersze omówienie rozmowy.


Źródło: Radio RMF24
Tagi: kolej Port Polska
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