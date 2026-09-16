RMF24

Na jakim etapie jest budowa CPK? Wiceminister stawia sprawę jasno

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„W tym momencie trzymamy harmonogram” – tak ocenił postępy budowy Portu Polska (dawniej Centralnego Portu Komunikacyjnego) Piotr Malepszak, wiceminister infrastruktury. Jak dodał, „w listopadzie rusza właściwe palowanie”. W rozmowie pojawił się też wątek bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Gość Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24 ocenił, że „dobrze by było, gdyby do końca roku” weszło w życie zaostrzenie przepisów dla kierowców w tym zakresie.