„Miałem wrażenie, że to mężowie stanu”. Sawicki ostro o Tusku i Nawrockim

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"Dalszym ciągiem duopolu" nazwał w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Marek Sawicki wystąpienia prezydenta i premiera z okazji Święta Niepodległości. "Kiedy zaczyna się publicznie nawoływanie do pięknych gestów, nigdy do nich nie dochodzi" - stwierdził polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego. Nawiązał w ten sposób do zaproszenia na wigilijne spotkanie, skierowanego przez Donalda Tuska do Karola Nawrockiego. Gość Radia RMF24 przyznał także, że uważał premiera i prezydenta za mężów stanu, ale już dziś nie użyłby wobec nich tego określenia.

Sawicki ostro o relacjach Tuska i Nawrockiego

Marek Sawicki stwierdził w Radiu RMF24, że udział prezydenta i premiera w marszu milczenia po ataku w Krakowie niczego nie zmienił. Sugerował, że politycy mogli umówić się na spotkanie w cztery oczy przy okazji wizyty w Krakowie i „publicznie nie wzywać się do tego, co nigdy nie nastąpi”.

Wystarczyło, żeby właśnie w Krakowie obaj panowie w ciszy dali sobie po słowie jako politycy, jako - miałem wrażenie - mężowie stanu... Już w tej chwili tego słowa bym do obu nie użył - przyznał gorzko poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego.



Sawicki sceptycznie odniósł się do zaproszenia na spotkanie w Wigilię, które premier Donald Tusk skierował do prezydenta Karola Nawrockiego. Warto podkreślić, że szef rządu był w Szczecinie, a prezydent świętował 11 listopada w Warszawie.

Nie chodzi tu o samo spotkanie i rozmowę o Polsce dwóch najważniejszych polityków. Chodzi o o rozmawianie o tym spotkaniu. Widać wyraźnie, że obu panom to świetnie idzie. Tylko my jako Polacy z tego nic nie mamy - zauważył gość Piotra Salaka.

Sawicki: Tusk nie jest idiotą. Umie wykorzystać każdą intrygę

W rozmowie pojawił się też temat projektu Polskiego Stronnictwa Ludowego, który miałby doprowadzić do zakończenia wieloletniego sporu o Trybunał Konstytucyjny.

Ci z naszej, demokratycznej strony, zarzucają nam, że chcemy wzmocnić rolę prezydenta, a ci ze strony prawicowej mówią, że chcemy wzmocnić rolę marszałka Sejmu. Taka jest niestety bardzo trudna rola tych, którzy chcą doprowadzić do kompromisu - mówił w Radiu RMF24 Marek Sawicki.

Wydaje mi się, że nie tylko w sprawie Trybunału, ale także wielu innych ważnych decyzji w państwie trzeba podnieść progi kwalifikowane podejmowanych decyzji w Sejmie, w Senacie, a być może w Zgromadzeniu Narodowym, zmusić naszych wojujących ze sobą polityków do konsensusu - sugerował poseł PSL-u.

Sawicki wyraził też nadzieję, że propozycja jego ugrupowania zyska poparcie Koalicji Obywatelskiej, gdy jej lider zwróci uwagę na nastroje społeczne - widoczne m.in. w najnowszym sondażu dla RMF FM.

Donald Tusk nie jest idiotą. To jest racjonalny, mądry polityk, umiejący wykorzystać sytuację i każdą intrygę. Jeśli zorientuje się, że po stronie społeczeństwa jest zapotrzebowanie na odnowienie Trybunału (...), jeśli zorientuje się, że to jest droga, którą akceptuje polskie społeczeństwo, (...) to on również będzie wiedział, po której stronie stanąć - przewidywał Sawicki.

Politycy Koalicji Obywatelskiej będą pierwszymi, którzy zaakceptują odnowienie Trybunału Konstytucyjnego - sugerował doświadczony parlamentarzysta.

Wkrótce pojawi się pełne omówienie rozmowy

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