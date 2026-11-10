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"Za wcześnie na to, żeby we wszystkich radiowozach była długa broń. Wydanie policjantom długiej broni jest najprostszym rozwiązaniem, ale nie rozwiązuje problemu" - mówił w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 dr Mariusz Sokołowski - były rzecznik Komendanta Głównego Policji. Jednocześnie opowiedział się za tym, by funkcjonariusze mogli mieć kamizelki kuloodporne w czasie codziennej służby. „Polska jest cały czas bardzo bezpiecznym krajem. Musimy skoncentrować się na innych działaniach niż tylko te, które wizerunkowo będą ładnie wyglądały” - apelował ekspert ds. bezpieczeństwa.

Sokołowski: Na policji przez wiele lat oszczędzano

Mariusz Sokołowski podkreślał, że długa broń jest zazwyczaj w jednostkach policji i funkcjonariusze otrzymują ją w konkretnych sytuacjach.

Mariusz Sokołowski: Wydanie policjantom długiej broni nie rozwiązuje problemu Czas: 17:43

Zdecydowana większość interwencji policyjnych dzisiaj to interwencje domowe, kiedy policjantom przychodzi używać siły fizycznej i innych środków przymusu - tłumaczył były rzecznik Komendanta Głównego Policji w Radiu RMF24. Jak dodał, w takich sytuacjach długa broń mogłaby być potencjalnym utrudnieniem.

Ekspert zwrócił też uwagę, że większość radiowozów polskiej policji nie jest obecnie wyposażona w systemy, które pozwalałyby na bezpieczne przewożenie broni i uniemożliwiałyby dostęp do niej osobom niepowołanym.

Na policji przez wiele lat oszczędzano i uważam, że oszczędza się nadal - grzmiał Sokołowski.

Gość Piotra Salaka pozytywnie odniósł się do pomysłu, by polscy policjanci mogli w codziennej służbie korzystać z kamizelek kuloodpornych.

Dzisiaj kamizelki kuloodporne nie utrudniają zbytnio ruchów policjanta. Chodzi o bezpieczeństwo funkcjonariuszy - zwracał uwagę Sokołowski. Jak mówił, mogłaby to być dla mundurowych cenna ochrona nie tylko w przypadku spotkania się z napastnikiem uzbrojonym w broń palną.

Łukasz Gibała o stanie rannego policjanta: Wszystko idzie ku dobremu W specjalnej rozmowie w RMF FM prezydent Krakowa Łukasz Gibała przekazał nowe informacje na temat stanu jednego z policjantów, którzy zostali ranni w czasie sobotniego ataku w centrum miasta. "Pan Artur jest razem z żoną. Został rozintubowany.…

Sokołowski o bohaterach z Krakowa. „Mieliśmy sytuację wojenną”

Gość Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24 z ogromnym uznaniem odniósł się do interwencji bohaterskich policjantów z Krakowa. Jakub Kulik i Artur Morański w sobotę powstrzymali 24-letniego napastnika przed dalszym rozlewem krwi. Jak mówił Sokołowski, jednemu z mundurowych z pewnością pomogło to, że przeszedł wcześniej przeszkolenie wojskowe.

Trzeba sobie powiedzieć wyraźnie: mieliśmy sytuację nietypową, wręcz wojenną, kiedy mamy do czynienia z człowiekiem uzbrojonym w długą, automatyczną broń, broń wojskową o olbrzymiej sile rażenia - analizował były rzecznik Komendanta Głównego Policji.



Jestem pod wrażeniem tych młodych policjantów. To są bardzo młodzi ludzie, którzy potrafili sobie poradzić z tym napastnikiem - dodał gość Radia RMF24. Zwrócił uwagę, że w takich momentach kluczowe znaczenie ma też zachowanie zimnej krwi przez mundurowych.

„Nawoływali do agresji”. Ekspert o słowach polityków przed Marszem Niepodległości W środę ulicami Warszawy przejdzie Marsz Niepodległości. W Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 ekspert ds. bezpieczeństwa dr Mariusz Sokołowski chwalił współpracę Straży Marszu z policją. Jednocześnie krytycznie ocenił postawę części polityków,…

Czy po tragedii w Krakowie potrzebujemy demonstracji siły?

Były rzecznik KGP odniósł się również do pomysłów wprowadzenia uzbrojonych w długą broń patroli na ulice polskich miast. Jego zdaniem byłoby to przedwczesne, a samo demonstrowanie siły nie rozwiązuje problemów bezpieczeństwa.

Sokołowski poparł stosowanie betonowych i metalowych zapór w miejscach dużych zgromadzeń, między innymi podczas jarmarków bożonarodzeniowych. Zastrzegł jednak, że powinny być rozwiązaniem stosowanym w razie potrzeby, a nie na stałe.

Jeśli sprawca będzie chciał dokonać zamachu, w takiej sytuacji nie wjedzie w to miejsce, a pojedzie w inną, równie zatłoczoną ulicę - tłumaczył Sokołowski, odwołując się do przykładów zachodniej Europy.

Powinniśmy dążyć do sytuacji takiej, kiedy będziemy działać wcześniej, kiedy będziemy eliminować przyczyny takich zachowań, a nie skutki - podsumował ekspert ds. bezpieczeństwa.