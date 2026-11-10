Mariusz Sokołowski: Wydanie policjantom długiej broni nie rozwiązuje problemu

Sokołowski: Na policji przez wiele lat oszczędzano
Mariusz Sokołowski podkreślał, że długa broń jest zazwyczaj w jednostkach policji i funkcjonariusze otrzymują ją w konkretnych sytuacjach.
Zdecydowana większość interwencji policyjnych dzisiaj to interwencje domowe, kiedy policjantom przychodzi używać siły fizycznej i innych środków przymusu - tłumaczył były rzecznik Komendanta Głównego Policji w Radiu RMF24. Jak dodał, w takich sytuacjach długa broń mogłaby być potencjalnym utrudnieniem.
Ekspert zwrócił też uwagę, że większość radiowozów polskiej policji nie jest obecnie wyposażona w systemy, które pozwalałyby na bezpieczne przewożenie broni i uniemożliwiałyby dostęp do niej osobom niepowołanym.
Na policji przez wiele lat oszczędzano i uważam, że oszczędza się nadal - grzmiał Sokołowski.
Gość Piotra Salaka pozytywnie odniósł się do pomysłu, by polscy policjanci mogli w codziennej służbie korzystać z kamizelek kuloodpornych.
Dzisiaj kamizelki kuloodporne nie utrudniają zbytnio ruchów policjanta. Chodzi o bezpieczeństwo funkcjonariuszy - zwracał uwagę Sokołowski. Jak mówił, mogłaby to być dla mundurowych cenna ochrona nie tylko w przypadku spotkania się z napastnikiem uzbrojonym w broń palną.
Sokołowski o bohaterach z Krakowa. „Mieliśmy sytuację wojenną”
Gość Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24 z ogromnym uznaniem odniósł się do interwencji bohaterskich policjantów z Krakowa. Jakub Kulik i Artur Morański w sobotę powstrzymali 24-letniego napastnika przed dalszym rozlewem krwi. Jak mówił Sokołowski, jednemu z mundurowych z pewnością pomogło to, że przeszedł wcześniej przeszkolenie wojskowe.
Trzeba sobie powiedzieć wyraźnie: mieliśmy sytuację nietypową, wręcz wojenną, kiedy mamy do czynienia z człowiekiem uzbrojonym w długą, automatyczną broń, broń wojskową o olbrzymiej sile rażenia - analizował były rzecznik Komendanta Głównego Policji.
Jestem pod wrażeniem tych młodych policjantów. To są bardzo młodzi ludzie, którzy potrafili sobie poradzić z tym napastnikiem - dodał gość Radia RMF24. Zwrócił uwagę, że w takich momentach kluczowe znaczenie ma też zachowanie zimnej krwi przez mundurowych.
Czy po tragedii w Krakowie potrzebujemy demonstracji siły?
Były rzecznik KGP odniósł się również do pomysłów wprowadzenia uzbrojonych w długą broń patroli na ulice polskich miast. Jego zdaniem byłoby to przedwczesne, a samo demonstrowanie siły nie rozwiązuje problemów bezpieczeństwa.
Sokołowski poparł stosowanie betonowych i metalowych zapór w miejscach dużych zgromadzeń, między innymi podczas jarmarków bożonarodzeniowych. Zastrzegł jednak, że powinny być rozwiązaniem stosowanym w razie potrzeby, a nie na stałe.
Jeśli sprawca będzie chciał dokonać zamachu, w takiej sytuacji nie wjedzie w to miejsce, a pojedzie w inną, równie zatłoczoną ulicę - tłumaczył Sokołowski, odwołując się do przykładów zachodniej Europy.
Powinniśmy dążyć do sytuacji takiej, kiedy będziemy działać wcześniej, kiedy będziemy eliminować przyczyny takich zachowań, a nie skutki - podsumował ekspert ds. bezpieczeństwa.