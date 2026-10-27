Konieczny: Ostatnie elementy rządu, które chciały reformować kraj, się poddają

RMF24

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„Wiele nas łączy z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz. Walczyliśmy wspólnie o zablokowanie kredytu 0 proc. Ale nie rozmawiamy teraz o współpracy” – powiedział w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 o odejściu z rządu Pełczyńskiej-Nałęcz Maciej Konieczny z partii Razem. „Ostatnie elementy tego rządu, które chciały reformować kraj, się poddają”- dodał.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ogłosiła w ubiegłym tygodniu, że odchodzi z rządu. „Odchodzę z rządu Donalda Tuska, bo wartości są dla mnie ważniejsze niż stołki” - napisała dotychczasowa minister funduszy i polityki regionalnej.

Pełczyńska-Nałęcz ogłasza: Odchodzę z rządu Donalda Tuska „Odchodzę z rządu Donalda Tuska, bo wartości są dla mnie ważniejsze niż stołki” - napisała minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Przewodnicząca Polski 2050 podziękowała współpracownikom za pracę w resorcie. „Przez…

Nie było takich rozmów, nie ma i nic nie wskazuje, by mogły być – powiedział Konieczny o ewentualnej współpracy z Pełczyńską-Nałęcz. Razem będzie startować samodzielnie w wyborach parlamentarnych. Sukces Aleksandry Owcy w Krakowie tylko nas w tym utwierdził – dodał.

Jakie są szanse Razem w wyborach?

Partia Razem - według Koniecznego - zamierza wystawić pełne listy kandydatów we wszystkich okręgach wyborczych. Gość Radia RMF24 przekonywał, że mimo ograniczonych środków finansowych ugrupowanie ma szansę na wejście do Sejmu.

Polityk Razem stwierdził, że jego formacja potrafi zwiększyć wynik wyborczy w stosunku do badań sondażowych. Jeżeli wejdziemy w kampanię wyborczą z wynikiem sondażowym 4 pkt proc., z naszą zdolnością robienia kampanii, tylko ten wynik podwoimy. W świetle obecnych badań wszystko wskazuje, że będziemy w następnym Sejmie – zaznaczył Konieczny.

Skąd Razem weźmie pieniądze na kampanię?

Nie otrzymujemy subwencji z budżetu państwa, a bieżąca działalność finansowana jest ze składek członkowskich, zbiórek i środków gromadzonych zgodnie z przepisami dotyczącymi kampanii wyborczych - podkreślił polityk.

Jeżeli chcemy wejść do rządu i dyktować swoje warunki, to potrzebujemy mieć posłów, którzy weszli do Sejmu dzięki naszym wyborcom, dzięki naszemu poparciu. Dopiero wtedy można twardo negocjować – przekonywał poseł Razem.

W rozmowie pojawił się również temat relacji z Nową Lewicą oraz postulatu jednej wspólnej listy lewicowej, o którym wielokrotnie mówił Włodzimierz Czarzasty.

Włodzimierz Czarzasty nie może się zdecydować, czy nas kocha, czy nienawidzi – powiedział poseł, odnosząc się do deklaracji lidera Nowej Lewicy.

Krytyka rządu

Rozmówca Piotra Salaka skrytykował rząd za brak realizacji części obietnic, szczególnie dotyczących praw kobiet i liberalizacji prawa aborcyjnego. W jego ocenie rozczarowanie wyborców może prowadzić nie tylko do wzrostu poparcia dla prawicy, ale również do rezygnacji części obywateli z udziału w wyborach.

W rozmowie poruszono także wątek finansów państwa. Konieczny przekonywał, że zmniejszenie deficytu budżetowego wymaga skuteczniejszego opodatkowania wielkiego biznesu i międzynarodowych korporacji. Jako przykład wskazał sieci handlowe, które – według jego oceny – wykorzystują luki w przepisach dotyczących podatku od sprzedaży detalicznej.

Polska traci na tym około 7 mld złotych rocznie - dodał.

Poseł sprzeciwił się traktowaniu ograniczenia wydatków społecznych jako podstawowego sposobu naprawy finansów publicznych. Zapytany o duże wydatki na zbrojenia powiedział, że są one „obecnie niezbędne”.

Mam nadzieję, że sytuacja międzynarodowa się zmieni i wydatki na zbrojenia będzie można zmniejszyć - podkreślił.

Stała baza wojsk USA w Polsce

Z rezerwą odniósł się natomiast do planów finansowania stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce, której koszt – jak wskazywał prowadzący rozmowę – mógłby wynosić kilkanaście miliardów złotych.

Poseł Razem zauważył, że „rzadkością jest, że pełen koszt ponosi państwo przyjmujące”.

Konieczny podkreślił, że obecność wojsk amerykańskich stanowi obecnie istotną gwarancję bezpieczeństwa Polski, ale wyraził wątpliwości co do długoterminowej stabilności takiego rozwiązania.

Inwestowanie w większą niezależność europejskiego komponentu NATO i większą samodzielność Polski i Europy, jeżeli chodzi o obronność, byłoby rozsądniejsze – ocenił.

Jego zdaniem Polska powinna wzmacniać własne zdolności obronne i europejski filar NATO, zamiast opierać bezpieczeństwo wyłącznie na obecności wojsk USA.