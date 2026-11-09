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"Kraków potrzebuje teraz spokoju. Kraków był, jest i będzie bezpieczny" - mówił w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar, odnosząc się do sobotniego ataku w stolicy Małopolski. "Nie pozwolimy temu sprawcy wygrać. Nie pozwolimy, by sprawił, abyśmy uwierzyli, że nie jesteśmy bezpieczni w naszej ojczyźnie i naszym mieście" - dodał.

Aktualne informacje o stanie rannych w ataku w centrum Krakowa

Na początku rozmowy wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar potwierdził informację o śmierci 24-letniego napastnika, który w sobotę zastrzelił 6 osób w centrum Krakowa. Jak podkreślił, jego stan od samego początku był krytyczny.

Klęczar: Kraków potrzebuje spokoju. Jest i będzie bezpieczny Czas: 16:15

Gość Radia RMF24 przekazał też aktualne informacje o stanie osób rannych w strzelaninie.

W 6 krakowskich szpitalach przebywa 15 osób. Stan 14 jest stabilny. w jednym przypadku wciąż mówimy o stanie ciężkim. To nie zmieniło się od wczorajszego wieczoru - relacjonował Klęczar. Jak dodał, najciężej ranna osoba to jeden z policjantów, którzy powstrzymali 24-latka przed dalszym rozlewem krwi.

Klęczar zapowiedział, że po sobotnim ataku na ulicach Krakowa będzie można zobaczyć więcej policjantów. Mają być obecni zwłaszcza w miejscach, w których gromadzą się mieszkańcy i turyści.

Ta tragedia z pewnością spowoduje, że służby będą jeszcze bardziej widoczne – mówił wojewoda małopolski. Jak wyjaśnił, zwiększona obecność funkcjonariuszy ma również wymiar psychologiczny. Chodzi o przywrócenie mieszkańcom poczucia bezpieczeństwa.

Jak służby zareagowały na atak w Krakowie? Na to pytanie odpowie komendant straży miejskiej Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie komendant Straży Miejskiej Miasta Krakowa Zbigniew Ulman. Funkcjonariusza zapytamy o działania strażników miejskich w pierwszych chwilach strzelaniny. Czy mieszkańcy mogą czuć się już bezpiecznie? Jakie są…

Święto Niepodległości w cieniu tragedii

W rozmowie pojawił się też temat uroczystości z okazji Święta Niepodległości. Jak w tym roku będą one wyglądać w Krakowie i innych miastach Małopolski?

Mamy żałobę narodową ogłoszoną przez prezydenta RP, która trwa dwa dni, ale mamy też żałobę ogłoszoną przez prezydenta miasta Krakowa. Z pewnością będą zmiany w kształcie i tym, jak te obchody będą realizowane - przyznał Krzysztof Klęczar w Radiu RMF24.

Na pewno zrezygnujemy z tych elementów, które mają charakter bardziej promocyjny - z defilady, ze stanowisk promujących nasze formacje mundurowe. Choć to radosne święto dla Polaków, w tym roku w Krakowie radosnym nie będzie - dodał wojewoda małopolski.

Gość Radia RMF24 zdradził, że dziś wspólnie ze współpracownikami będzie ustalał ostateczny kształt obchodów Święta Niepodległości w Krakowie. Jak dodał, po dzisiejszej odprawie komunikaty ws. uroczystości zaplanowanych na 11 listopada zostaną rozesłane także od innych miast w regionie.

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Klęczar o betonowych zaporach w centrum Krakowa: Byłbym bardzo ostrożny



Piotr Salak pytał swojego gościa również o to, czy po sobotniej tragedii w centrum Krakowa na ulicach prowadzących do Rynku Głównego pojawią się betonowe zapory.

To będzie decyzja miasta Krakowa, uwzględniająca również konsultacje ze służbami wojewódzkimi - zastrzegł Klęczar. Przyznał jednocześnie, że nie chciałby, by takie decyzje były podejmowane szybko.

To zawsze jest broń obosieczna. Dojazd do Rynku również jest potrzebny dla służb. Jeśli będzie to wynikało z rzetelnej oceny eksperckiej, pewnie takie decyzje zapadną. Byłbym bardzo ostrożny z decyzjami pochopnymi, podejmowanymi pod wpływem chwilowej emocji - mówił wojewoda.

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