Kiedy pociągi przyspieszą do 250 km/h? Zapytamy wiceministra infrastruktury

Przebudowa autostrady A2 na odcinku Łódź–Warszawa może oznaczać większe obciążenie kolei. Czy przewoźnicy będą przygotowani na wzrost liczby pasażerów? W rozmowie nie zabraknie pytań o przyspieszenie pociągów na Centralnej Magistrali Kolejowej. Czy infrastruktura jest już gotowa?
W rozmowie nie zabraknie pytań o budowę Portu Polska po zmianie na stanowisku prezesa spółki. Czy termin ukończenia budowy w 2032 r. jest aktualny?
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