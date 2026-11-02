Kiedy pociągi przyspieszą do 250 km/h? Zapytamy wiceministra infrastruktury

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Kiedy pociągi w Polsce przyspieszą do 250 km/h? Czy w związku z przebudową autostrady A2 między Łodzią a Warszawą PKP zapewni więcej połączeń kolejowych? Co z budową Portu Polska? Między innymi o to Piotr Salak zapyta w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Piotra Malepszaka, wiceministra infrastruktury, pełnomocnika rządu ds. Budowy CPK. Zapraszamy!

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Przebudowa autostrady A2 na odcinku Łódź–Warszawa może oznaczać większe obciążenie kolei. Czy przewoźnicy będą przygotowani na wzrost liczby pasażerów? W rozmowie nie zabraknie pytań o przyspieszenie pociągów na Centralnej Magistrali Kolejowej. Czy infrastruktura jest już gotowa?

W rozmowie nie zabraknie pytań o budowę Portu Polska po zmianie na stanowisku prezesa spółki. Czy termin ukończenia budowy w 2032 r. jest aktualny?

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00 do internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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