Jaka była rola Adama Bielana w organizacji spotkania szefa MON z Donaldem Trumpem?

RMF24

W Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 zapytamy Adama Bielana między innymi o to, jaka była jego rola w organizacji spotkania ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Dlaczego w sprawę zaangażował się akurat europoseł PiS?

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Adama Bielana zapytamy także o odwołaną w ostatniej chwili wizytę Władysława Kosiniaka-Kamysza w Pentagonie. Ministerstwo Obrony Narodowej przekazało, że stało się to na pilną prośbę strony amerykańskiej. Co było powodem zmiany terminu?

Porozmawiamy również o nowym formacie rozmów dotyczących przyszłości NATO, którego gospodarzem ma być Polska. Dlaczego do udziału nie zaproszono części kluczowych sojuszników, w tym Wielkiej Brytanii, Francji czy państw bałtyckich? Jaką rolę w tym formacie chce odgrywać Polska i czego Warszawa powinna oczekiwać od Stanów Zjednoczonych?

Zapytamy także o kwestię stałej bazy wojsk USA w Polsce. Od kilku tygodni temat ten powraca w debacie publicznej. Czy są prowadzone konkretne rozmowy w tej sprawie i jakie są szanse na decyzję dotyczącą zwiększenia stałej obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce?

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00 do internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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