Jaka była rola Adama Bielana w organizacji spotkania szefa MON z Donaldem Trumpem?

Adama Bielana zapytamy także o odwołaną w ostatniej chwili wizytę Władysława Kosiniaka-Kamysza w Pentagonie. Ministerstwo Obrony Narodowej przekazało, że stało się to na pilną prośbę strony amerykańskiej. Co było powodem zmiany terminu?
Porozmawiamy również o nowym formacie rozmów dotyczących przyszłości NATO, którego gospodarzem ma być Polska. Dlaczego do udziału nie zaproszono części kluczowych sojuszników, w tym Wielkiej Brytanii, Francji czy państw bałtyckich? Jaką rolę w tym formacie chce odgrywać Polska i czego Warszawa powinna oczekiwać od Stanów Zjednoczonych?
Zapytamy także o kwestię stałej bazy wojsk USA w Polsce. Od kilku tygodni temat ten powraca w debacie publicznej. Czy są prowadzone konkretne rozmowy w tej sprawie i jakie są szanse na decyzję dotyczącą zwiększenia stałej obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce?
Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00 do internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!