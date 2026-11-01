Jak rząd zamierza rozwiązać spór o Trybunał Konstytucyjny? Odpowie wiceminister sprawiedliwości

RMF24

W Rozmowie o 7:00 w RMF FM i Radiu RMF24 porozmawiamy z Dariuszem Mazurem o narastającym sporze wokół Trybunału Konstytucyjnego. Czy działania podjęte wobec prezesa i wiceprezesa TK mają podstawy prawne? Kto i w jakim trybie może decydować o odsunięciu prezesa od wykonywania obowiązków? Gdzie kończy się interpretacja przepisów, a zaczyna ich obchodzenie?

Dariusz Mazur gościem Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24

Zapytamy również o rozbieżne opinie prawników dotyczące ostatnich wydarzeń w Trybunale. Prof. Jacek Zaleśny kwestionuje umocowanie prawne podjętych działań, z kolei były prezes Trybunału Jerzy Stępień dostrzega formalne podstawy do wydania takiego zarządzenia. Prof. Ewa Łętowska mówi natomiast o sytuacji typu „hard case”, w której prawo nie daje jednoznacznej odpowiedzi. Jak w takich okolicznościach powinny zachować się instytucje państwa? I jakie mogą być konsekwencje dla autorytetu TK?

Porozmawiamy także o propozycji tak zwanego resetu konstytucyjnego. Konfederacja proponuje wygaszenie kadencji obecnych sędziów i wybór całego, 15-osobowego składu TK większością 3/5 głosów w Sejmie. Czy takie rozwiązanie mogłoby doprowadzić do porozumienia ponad podziałami politycznymi? Jakie niesie ze sobą konsekwencje ustrojowe?

Zapytamy również o pomysł referendum w sprawie zmiany konstytucji, który – jak ustaliła „Rzeczpospolita” – ma być rozważany przez premiera.

Nie zabraknie także pytania o stanowisko Komisji Europejskiej. Jak polski spór o Trybunał jest oceniany na poziomie europejskim? Jakie znaczenie mają opinia Komisji Weneckiej i decyzje Europejskiego Trybunału Praw Człowieka? Czy możliwe jest odbudowanie zaufania do Trybunału i przywrócenie mu pełnej pozycji w systemie konstytucyjnym państwa?

Na rozmowę Piotra Salaka z wiceministrem sprawiedliwości Dariuszem Mazurem zapraszamy tuż po godz. 7:00 do internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!