Jak poprawić bezpieczeństwo po zamachu w Krakowie? Mariusz Sokołowski w Radiu RMF24

RMF24

Czy polska policja jest odpowiednio przygotowana do reagowania na ataki uzbrojonych napastników? Czy funkcjonariusze powinni mieć w radiowozach broń długą, a na sobie kamizelki kuloodporne? Jak zwiększyć bezpieczeństwo Polaków po sobotnim zamachu w Krakowie? O to w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 zapytamy dr. Mariusza Sokołowskiego, byłego rzecznika Komendanta Głównego Policji, eksperta ds. bezpieczeństwa.

Słuchaj rozmowy w Radiu RMF24!

Czy policjanta można przeszkolić tak, by był przygotowany na konfrontację z zamachowcem? Jakie znaczenie podczas sobotniej interwencji miało wojskowe przeszkolenie jednego z funkcjonariuszy? Zapytamy również, czego polska policja może nauczyć się od służb z Niemiec i Francji, które mają doświadczenie w reagowaniu na ataki terrorystyczne.

Poruszymy również kwestię publikowania drastycznych nagrań z zamachów w internecie. Czy platformy społecznościowe powinny ponosić większą odpowiedzialność za rozpowszechnianie takich materiałów? Gdzie przebiega granica między prawem do informacji a ochroną odbiorców?

Osobnym tematem będzie bezpieczeństwo podczas obchodów Święta Niepodległości. Czy w związku z wydarzeniami w Krakowie należy zaostrzyć środki ostrożności? Jak powinien zostać zabezpieczony tegoroczny Marsz Niepodległości i czy na polskich ulicach potrzebne są patrole wojskowe?

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!