Jak daleko mogą posunąć się Rosjanie? W Radiu RMF24 odpowie ekspert ds. wojskowości

RMF24

W Rozmowie o 7.00 w Radiu RMF24 zapytamy Mariusza Cielmę, eksperta ds. wojskowości, dlaczego Rosjanie zdecydowali się zaatakować tuż przy granicy z Polską. Porozmawiamy o bezpieczeństwie transportu kolejowego w Ukrainie. Jak poważnym zagrożeniem dla ruchu kolejowego są dziś rosyjskie drony?

Zapytamy, czy tego typu ataki mogą się nasilać i czy Ukraina jest w stanie skutecznie chronić najważniejsze szlaki komunikacyjne?

Zapytamy również o sytuację na froncie. Gdzie obecnie Rosjanie wywierają największą presję? Jak wygląda sytuacja ukraińskich wojsk i czy w ostatnich dniach doszło do istotnych zmian w przebiegu walk? Czy Rosja jest w stanie zwiększyć tempo ofensywy?

Porozmawiamy także o rosyjskich możliwościach prowadzenia wojny i ukraińskiej obronie. Jaką rolę na froncie odgrywają dziś drony? Czy rozwój technologii bezzałogowych zmienia sposób prowadzenia działań wojennych i jakie mogą być konsekwencje dla dalszego przebiegu wojny?

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00 do internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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