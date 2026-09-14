Jak daleko mogą posunąć się Rosjanie? W Radiu RMF24 na to pytanie odpowie ekspert ds. wojskowości

Zapytamy, czy tego typu ataki mogą się nasilać i czy Ukraina jest w stanie skutecznie chronić najważniejsze szlaki komunikacyjne?
Zapytamy również o sytuację na froncie. Gdzie obecnie Rosjanie wywierają największą presję? Jak wygląda sytuacja ukraińskich wojsk i czy w ostatnich dniach doszło do istotnych zmian w przebiegu walk? Czy Rosja jest w stanie zwiększyć tempo ofensywy?
Porozmawiamy także o rosyjskich możliwościach prowadzenia wojny i ukraińskiej obronie. Jaką rolę na froncie odgrywają dziś drony? Czy rozwój technologii bezzałogowych zmienia sposób prowadzenia działań wojennych i jakie mogą być konsekwencje dla dalszego przebiegu wojny?
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