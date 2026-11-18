RMF24

Gościem Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24 będzie Paweł Hekman, ekspert branży gier. Porozmawiamy rzecz jasna o premierze GTA VI - czy produkcja Rockstara spełniła gigantyczne oczekiwania graczy? Jakie są jej największe atuty, a co może rozczarowywać? Czy GTA VI rzeczywiście wyznacza nowy standard dla całej branży i jak wielki sukces finansowy może osiągnąć jej wydawca?

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Skąd bierze się fenomen GTA VI i dlaczego miliony ludzi na całym świecie podporządkowały premierze gry swoje plany? Czy mamy do czynienia z wydarzeniem, które wykracza daleko poza świat gamingu? Jak długo można cieszyć się nową odsłoną serii i czy jej twórcy przygotowali rozgrywkę na setki godzin?

Porozmawiamy również o kondycji polskiej branży gier. Ponad 400 działających w kraju podmiotów, dziesiątki milionów sprzedanych egzemplarzy rodzimych produkcji i 97 proc. gier trafiających na eksport - czy Polska jest już gamingową potęgą? Jakie znaczenie dla promocji naszego kraju mają sukcesy polskich producentów? Czy państwo wreszcie zaczyna doceniać ich wkład w kulturę?

Zapytamy także o kryzys na światowym rynku gier. Dlaczego mimo ogromnych przychodów branża wciąż zwalnia tysiące pracowników? Czy winne są rosnące budżety, nietrafione projekty i presja inwestorów, a może coraz większą rolę zaczyna odgrywać sztuczna inteligencja? Czy po covidowej hossie rynek gamingu wciąż szuka nowego modelu rozwoju?

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00 do internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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